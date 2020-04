Goedkope beveiligingscamera's verwijderd van Amazon.nl

De Britse consumentenbond Which (onze testpartner) onderzocht vorig jaar een aantal van de vele goedkope beveiligingscamera’s die te vinden zijn op Amazon.uk. Ze kochten 4 producten die op de Britse Amazon website 4 uit 5 reviewsterren hadden, of zelfs het stempel 'Amazons choice':

Vstarcam C7837WIP

C7837WIP Sricam 720p

720p ieGeek 1080p

1080p Victure 1080

Security-experts vonden bij deze 4 producten kritische kwetsbaarheden die een risico kunnen vormen voor gebruikers. Vorige week was de helft daarvan nog vindbaar op Amazon.nl. Op ons verzoek verwijderde Amazon.nl ook de andere 2 camera's van de website.

Zwakke wachtwoorden

Net als veel andere goedkope wifiproducten hebben deze camera's zwakke standaardwachtwoorden. Bij sommige staan die zelfs met een sticker op het apparaat.

Onversleutelde gegevens

De experts zien bij deze camera's onversleutelde gegevens voorbijkomen. Dus jouw persoonlijke informatie is niet beschermd. Sommige camera’s sturen zelfs je wifiwachtwoord onversleuteld door.

Daarmee kan een hacker zien wat je op het internet doet. En zelfs toegang krijgen tot gegevens op andere apparaten in je wifinetwerk. Een groot gevaar is dat iemand de camera volledig overneemt en meekijkt zonder dat jij het doorhebt.

Wat kun je zelf doen?

Als je een camera wilt kopen

Let niet alleen op de prijs als je een beveiligingscamera met wifi koopt. Controleer bij een onbekend merk of er een website en een klantenservice zijn. Dit soort camera’s hebben soms veel positieve reviews, maar kijk ook naar de negatieve. Twijfel je? Koop de camera dan niet.

Als je een dubieuze camera hebt

Wijzig je wachtwoord(en) in de instellingen van de app of de camera als je denkt dat je een slecht beveiligde camera hebt. Gebruik de camera niet in ruimtes die privé zijn, zoals de babykamer. Twijfel je over de camera? Zet hem dan uit.

Kijk uit met vage merken

Als je op Amazon.nl zoekt op ‘beveiligingscamera’s’, dan krijg je meer dan 3000 resultaten. Beveiligingscamera’s met internetverbinding worden steeds populairder bij consumenten, bijvoorbeeld als babyfoon. Maar kijk uit met de goedkope camera’s van vage merken.

Vaak zijn dit white label-producten die verkocht worden onder allerlei namen. Het is regelmatig onduidelijk wie de eigenaar van het merk is. Sommige modellen hebben niet eens echt een merk. Victure cameras kunnen ook voorkomen met het merk Apeman of Accfly. Maar het is nog steeds onduidelijk wie de camera’s laat produceren.

Bron: Which: The cheap security cameras inviting hackers into your home

