Slimme deurbellen van Action en Kruidvat

Conclusie: aardige deurbellen voor het geld

De slimme voordeurbellen van Kruidvat Smart, Nedis (ook te koop bij Kruidvat) en LSC (Action) zijn voor dit geld best aardige apparaten. De beeldkwaliteit is prima, zelfs in het donker. Ook het geluid is goed.

Alleen de apps van deze deurbellen werken o nhandig. Ze zijn ook minder goed bruikbaar als beveiligingscamera omdat je lastig door beeldopnames kunt bladeren. En de kijkhoek is nogal beperkt. In onze test slimme deurbellen vind je apparaten die het op deze punten beter doen.

De 3 deurbellen lijken nogal op elkaar: de LSC van Action is helemaal zwart. De andere zijn beide grijs-zwart waarbij je de Nedis herkent aan het 'N'-logo aan de voorzijde.

De LSC heeft onze voorkeur. Hij is het goedkoopst en komt met een voedingsbron inclusief lange kabel. Wil je de beelden ook in de cloud opslaan en/of een echte gong in huis dan is de Nedis een aanrader.

Verkrijgbaarheid

De LSC-deurbel van Action is alleen in de winkel te koop. Dat wil zeggen: vanaf 19 januari. Je vindt hem in het rek waar ook de slimme lampen staan. De deurbellen van Kruidvat (van de merken Nedis en Kruidvat Smart) zijn alleen online te bestellen. Zonder bijkomende verzendkosten.

Aansluiten

De Nedis deurbel heeft als enige geen meegeleverde voeding. Je moet jouw bestaande bel verwijderen en de Nedis-bel op de bedrading van oude bel aansluiten. Waarschijnlijk moet je ook de aansluiting van deze draden op de transformator aanpassen. Het bestaande belgeluid is hierna niet meer te horen.

Volgens de fabrikant volstaat elke transformator met een voltage tussen 12 en 24 volt. Het zou met de meeste transformatoren van 8 tot 12 volt ook moeten werken.

Bij de LSC van Action en de Kruidvat Smart-deurbel is een eigen voeding meegeleverd. Het aansluiten is hierdoor erg makkelijk als er tenminste een stopcontact in de buurt is. De voedingskabel van de LSC is maar liefst 5 meter lang. Die van de Kruidvat Smart slechts 2 meter.

Je kunt de LSC- en Kruidvat Smart-deurbel ook op de bedrading van jouw oude deurbel aansluiten. De voeding van jouw huidige deurbel moet dan wel 12 volt hebben en minimaal 1a spanning afgeven. Zeker oudere transformators hebben niet zoveel vermogen. Mogelijk moet je ook de aansluitingen op de transformator omleggen.

Apps

Eenmaal aangesloten kun je de app op je telefoon of tablet installeren en daar jouw deurbel toevoegen. Een apart icoon voor deurbellen heeft de app van Nedis niet. Maar na een tijdje ontdekten we dat je hem als camera moet toevoegen.

De app van LSC heeft wel een apart icoon voor een deurbel. Het toevoegen van de Kruidvat Smart-bel gaat het makkelijkst. Je laat de app simpelweg zoeken en hij vindt zelf de deurbel.

Alle apps lijken op elkaar en ogen wat gedateerd. De werking is ongebruiksvriendelijk en het is puzzelen om door te krijgen hoe alles bedacht is. Ook als je wat ervaren bent met de app blijft het lastig. De Kruidvat app is het soberst en daardoor wat makkelijker te gebruiken omdat weinig gebruikte features ontbreken.

Beeld- en geluidskwaliteit

Stilstaande beelden van deze bellen zijn best goed. Deze doen qua beeldkwaliteit niet veel onder voor duurdere deurbellen zoals die van Google en Amazon.

De kijkhoek is wel relatief beperkt: zo’n 135 graden. Zowel in de hoogte als de breedte. Duurdere deurbellen halen rond de 170 graden of zelfs iets meer. Van de wat grotere en kleinere aanbellende mensen zie je het hoofd niet. Mensen die vanaf de zijkant aan komen lopen verschijnen pas heel laat.

De nachtbeelden zijn verrassend scherp. De LSC en de Kruidvat Smart weet nog vrij lang het beeld in kleur door te geven. De Nedis schakelt bij de eerste schemer al om naar nachtbeeld.

De beelden van snel bewegende objecten zijn erg vaag. Hier hebben deurbellen vaker last van, maar het is bij deze bellen storender. Een voorbij rennende inbreker zal niet herkenbaar in beeld komen.

Het geluid van alle 3 is verrassend goed. Zowel dat van de speaker als de microfoon. Het geluid is goed verstaanbaar.

Ongeschikt als beveiligingscamera

Alle 3 de deurbellen kun je inzetten als beveiligingscamera door in de app de bewegingsdetectie aan te zette n. De beelden sla je op in een geheugenkaartje dat je zelf moet kopen. Je steekt hem achterin.

Alleen bij het model van Nedis is het mogelijk de beelden op te slaan op een betaalde clouddienst voor €40 per jaar. Hierbij kun je tot 14 dagen terugkijken. Wil je 30 dagen terug kunnen kijken dan kost je dat zelfs €90 per jaar. Gezien de lage aanschafprijs is dit toch wel stevig geprijsd.

Alle beelden opnemen

Op alle 3 de bellen kun je instellen dat de deurbel alle beelden opslaat. Zo weet je zeker dat je nooit iets mist. In ons geval kostte dat ongeveer 8 GB per dag aan opslag. Dus wil je 2 weken terugkijken dan heb je een micro-SD-kaartje van zo’n 128 GB nodig. Die kosten rond de €20.

Het terugkijken van de beelden werkt onprettig. Je ziet op een tijdlijn waar er beelden zijn opgeslagen en daar kun je ze aanklikken. Dat werkt heel onhandig. Je kunt niet snel van fragment naar fragment hoppen.

Alle bellen hebben ook de mogelijkheid alleen fragmenten op te nemen waarop beweging te zien. Maar ook hier gaat het bladeren door beelden klungelig.

Inbreker

Een inbreker die zich realiseert dat hij gefilmd is kan met wat geweld de deurbel losmaken en hem meenemen. Inclusief het bewijsmateriaal: de video-opname op het geheugenkaartje. Alleen bij de Nedis is zoals gezegd het mogelijk een clouddienst in te schakelen zodat de beelden wel veilig opgeslagen worden.

Geen losse gong

Als iemand aanbelt dan ontvang je een notificatie op je telefoon. Heel handig, maar als je telefoon even niet in de buurt is, zou je zo maar de bel kunnen missen. Bij veel duurdere bellen kun je daarom een extra gong bestellen, zodat je nooit iemand hoeft te missen. Voor de Nedis-bel is zo'n gong ook verkrijgbaar. Helaas niet voor de bellen van Action en Kruidvat Smart.