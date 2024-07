Ring Battery Video Doorbell Plus toevoegen aan je favorieten

Battery Video Doorbell Plus

Deurbel met camera kopen

Deurbellen met camera zijn een handige oplossing voor het verhogen van de veiligheid bij je thuis. Met deze slimme deurbel kun je zien wie er voor je deur staat voordat je de deur opent. Zelfs als je niet thuis bent. De camera in de voordeurbel neemt beelden op van bezoekers en stuurt deze naar je smartphone of tablet. Een deurbel met speaker geeft je ook de mogelijkheid om terug te praten. Dit is handig wanneer er bijvoorbeeld een koerier met en pakketje aan de deur staat. Of als je tegen een bekende aan de deur wilt zeggen dat je niet open kunt doen.

Cameradeurbellen zijn relatief makkelijk te installeren. Je hangt de deurbel op, koppelt hem met je wifi-netwerk en downloadt de app. Daarmee kun je de deurbel bedienen en de beelden bekijken. De beelden van de camera kun je ook opnemen en bewaren voor later gebruik. Bijvoorbeeld als bewijs in geval van een inbraak of verdachte situatie.

Je kunt een deurbel met camera kiezen die je op stroom aansluit, of voor een op batterijen. Die deurbelcamera werkt dan draadloos.

Voor je een huisbel met camera gaat kopen is het handig om te weten waar je op kunt letten. Zo is het fijn als je zeker weet dat je een goede koopt. Maar misschien heb je ook specifieke wensen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de privacy, of gezichtsherkenning.

Deurbellen met camera getest

Om de beste videodeurbel te vinden, vergelijk je de resultaten uit de test. We hebben de videodeurbellen beoordeeld op de kwaliteit van het beeld en het eventuele geluid, op het installatie- en gebruiksgemak en meer.

Deurbellen met camera vergelijken

In de Vergelijker kun je filteren en vergelijken op de dingen die jij belangrijk vindt aan een deurbel met video. Denk aan de eerder genoemde punten als beeldkwaliteit, gebruiksgemak, terugpraten via de intercom, of gezichtsherkenning. Ook kun je vergelijken op de beeldhoeken, videoresolutie, opslagmogelijkheden en andere kenmerken van de deurbel.