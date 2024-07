Bij deurbellen is privacy om 2 redenen belangrijk:

De camera is vaak gericht op de straat, waar mensen lopen. Ze komen misschien ongewild in beeld. De data die de camera opslaat wordt ergens opgeslagen. Als dit niet goed beveiligd is, of op een ongewenste plaats, dan is privacy in gevaar.

Ongewild in beeld

Soms is het lastig te voorkomen dat mensen ongewild in beeld komen. Het hangt namelijk ook af waar de deur is en waar je de deurbel plaatst. Kies een deurbel met instelbare privacyzones als je daar zorgen over hebt. Bij zo'n deurbel kun je bepaalde gebieden uitsluiten van een opname.

Beelden opslaan

Bij opslag van camerabeeld is het allereerst belangrijk om de deurbel goed in te stellen, met een sterk wachtwoord. Als je extra zorgen hebt over de opslag van gegevens op internet, kies dan een deurbel die opnamen lokaal, in de camera of dichtbij de camera kan opslaan.

