Welke deurbellen met camera testen wij?

We selecteren deurbellen met een camera, die je kunt bedienen en bekijken via je smartphone. Ook als je ver van huis bent. We testen zowel modellen die draadloos werken en een accu hebben. En producten die je aan de bestaande deurbelbedrading kunt aansluiten. Verder bekijken we modellen die in de deurbel, of ergens in huis beelden kunnen opslaan. En modellen die juist alleen de cloud als opslagmogelijkheid hebben.

De beste deurbel met camera

Alle geteste deurbellen met camera

Beeldkwaliteit

Deurbellen lijken veel op beveiligingscamera’s. Dus wat ze in beeld brengen moet scherp en duidelijk zijn. Ze kunnen, net als beveiligingscamera’s, een oprit of tuin een beeld brengen, en detecteren wat daar gebeurt. Maar het hoofddoel is dat de persoon die voor de deur staat herkenbaar is. Dit onderdeel weegt zwaarder mee, dan herkenbaarheid van personen of objecten op grotere afstand.

Geluidskwaliteit

Deurbellen met een camera kun je ook altijd gebruiken als intercom. De microfoon, maar vooral de speaker moet een goede kwaliteit hebben om een duidelijk gesprek te kunnen voeren. Ook tijdvertraging door communicatie via de cloud mag niet te groot zijn. Dit beoordelen we, en wegen we mee.

Meldingen (notificaties)

De deurbel moet uiteraard gewoon als deurbel werken. Maar hij moet ook een goede internetverbinding hebben. Zo kan de deurbel je goed informeren via je smartphone, als er iemand voor de deur staat. Of heeft gestaan.

We testen of dit goed werkt, zowel op een smartphone met Android, als met Apple iOS. We bekijken of er een video wordt vastgelegd. En of je bij een notificatie op de smartphone een kleine voorvertoningsfoto ziet. Stel dat de verbinding met internet wegvalt, dan moet je daar ook een melding van krijgen.

Ingebruikname en gebruiksgemak

Een deurbel met camera moet je op een goede manier naast je deur kunnen bevestigen. We bekijken de kwaliteit van die bevestiging en of je hier goede instructies bij krijgt. Als de deurbel met een batterij werkt dan moet hij makkelijk op te laden zijn. Daarnaast moet je de software makkelijk kunnen installeren en instellen. We controleren daarbij of:

Het verbinden met een draadloos netwerk soepel verloopt.

Een software-update direct uit te voeren is, of automatisch uitgevoerd wordt.

Installatiewizards duidelijk zijn.

Als de deurbel is geïnstalleerd dan is de dagelijkse bediening via de Android- of iOS-app belangrijk, bijvoorbeeld:

Of je iemand die bij de deur staat direct kunt spreken.

Of je een opgenomen video makkelijk kunt terugvinden.

Of je de deurbel ook met meerdere mensen in huis kunt gebruiken, met meerdere accounts.

Naast het bedienen via een app is er soms ook een optie om het videobeeld via een website te bekijken. Als dit kan, bekijken we hoe goed dit werkt en wat de mogelijkheden zijn.

Aandacht voor veiligheid en privacy

Een deurbel met camera is een smart-product. Dat betekent dat er software en een internetverbinding is. Sterker, een deurbel met camera heeft veel meer sensoren die gevoelige data opnemen dan bijvoorbeeld een slimme stekker. Een check op veiligheid is dus van groot belang.

We bekijken bijvoorbeeld:

Of bij installatie met de standaardinstellingen de deurbel op een veilige manier met internet verbonden is.

Of er niet te eenvoudig een ‘man-in-the-middle’-aanval kan worden toegepast. Daarbij kan gevoelige informatie worden onderschept zonder dat je het door hebt.

Of herhaaldelijk proberen van wachtwoorden geblokkeerd wordt.

Of er niet onnodig internetpoorten open staan, of zichtbaar zijn vanaf internet.

Of er kwetsbaarheden te vinden zijn in de webserver.

Of er bij een recent product al kwetsbaarheden bekend zijn in internationale databases.

Of na een reset, of account-ontkoppeling er geen gevoelige data beschikbaar blijft.

Of er duidelijkheid is over software-updates.

Abonnementskosten

Veel modellen slaan beelden op op een geheugenkaartje. Daarnaast kun je vaak ook beelden in de cloud opslaan, op een server van de fabrikant. Er zijn ook deurbellen die alleen maar beelden kunnen opslaan in de cloud. Daar hoort vrijwel altijd een betaald abonnement bij. Wat kost cloudopslag bij een deurbel en hoe lang worden ze bewaard?

Wat kost cloudopslag

Berekening Testoordeel

Het Testoordeel is een gewogen gemiddelde. Het ene onderdeel telt zwaarder mee dan het andere. Door wijzigingen in de test zijn de tests van de verschillende jaren niet helemaal te vergelijken.

Weegfactor Beeldkwaliteit 25% Geluidskwaliteit 15% Ingebruikname en

gebruiksgemak 30% Bewegingsdetectie en notificaties 25% Aandacht voor digitale veiligheid 5%

Als de aandacht voor veiligheid beneden de maat is, telt het zwaarder mee dan 5%.

De eventuele abonnementskosten van een clouddienst spelen geen rol in de scores. Wel bij het bepalen van de Beste Koop.

