Beveiligingscamera’s staan zwakke wachtwoorden toe

Recent testten wij 8 thuiscamera's om thuis een oogje mee in het zeil te houden. Bijzonder aan deze 8 camera's is dat ze heel makkelijk zijn te installeren omdat ze na het ingeven van het wifi-wachtwoord automatisch een verbinding leggen met de clouddienst (internetdienst) van de fabrikant. Met je smartphone log je in op de bijbehorende camera-app; je ziet dan direct het camerabeeld.

Meekijkers

Het enige dat je moet instellen voor de clouddienst is een goed wachtwoord. Bij beveiligingscamera's met een internetverbinding is het wachtwoord extra belangrijk omdat het de enige beveiliging is tegen 'meekijkers'. Bij de meeste camera's in de test krijg je nauwelijks hulp bij het instellen van een sterk wachtwoord. Sterker nog: bij de Philips InSightHD-thuismonitor 1M15E/12 en de Spotcam HD Cloud Camera 1168002 is een wachtwoord van 1 teken al toegestaan. De Nest Cam geeft de beste instructies: je ziet tijdens het intypen al de wachtwoordsterkte.

Een sterk wachtwoord bevat meerdere vreemde tekens, is lang genoeg (meerdere woorden mag, denk aan een wachtzin) en is uniek; je gebruikt hem niet voor een andere dienst. Lees ook ons stappenplan voor een goed wachtwoord.

Tros Radar

In een uitzending van Tros Radar van 28 september 2015 werd duidelijk dat honderden Nederlanders een bewakingscamera hadden geïnstalleerd met een heel zwak wachtwoord, bijvoorbeeld het standaard wachtwoord 'admin'. De beelden uit deze camera's zijn voor iedereen te bekijken op een website die dit soort 'lekke' camera's heeft verzameld. De 8 door ons geteste camera's werken niet met standaard 'fabriekswachtwoorden' dus deze zullen niet snel op deze verzamelsite komen.