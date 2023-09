Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nutribullet Pro 900 Exclusive All Mint 10-delig is een blender en smoothiemaker van 900 Watt met een kleine mengbeker van plastic. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. De snelheid van de blender kan niet worden ingesteld. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Nutribullet adviseert de messen bij normaal gebruik elke 6 maanden te vervangen. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten. Je kunt deze blender kopen in verschillenden sets.