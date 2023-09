Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Series 5000 Eco Conscious Edition Blender HR2500/00 is een smoothiemaker met een laag vermogen van 350 Watt, met kleine mengbeker. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. Dit lichtgewicht apparaat weegt slechts 1022 gram. De snelheid van de blender kan niet worden ingesteld. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat de blender stevig op het aanrecht blijft staan. Philips geeft aan dat dit model gemaakt is van 100% bioplastic. De CO2-voetafdruk bij de productie is daardoor 17% lager dan van de Philps HR2500/80. Via philips.nl kunnen extra accessoires worden aangeschaft, zoals: CP1992/01 (Afdichtring mes), CP1991/01 (Mes), CP1990/01 (Afdichtring deksel tumblerkan), CP1989/01 (Deksel tumblerkan), CP1988/01 (Tumbler kan).