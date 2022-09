Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Inventum BDA632 bloeddrukmeter is een compact model met een geheugen voor 1 persoon. Het model staat niet als zodanig op de internationale lijsten, maar is vindbaar via pangao PG-800B11. Dit is hetzelfde model. Het 'oer-hollands' op de doos klopt dus niet helemaal. Het scherm is groot en duidelijk verlicht, maar het bijgeleverde manchet is aan de kleine kant. Gezien de ingang die op het apparaat aanwezig is lijkt deze op netstroom aan te sluiten, maar nergens in de gebruiksaanwijzing wordt daar iets over vermeld.