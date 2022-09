Bloeddrukmeter kopen

Heb je last van een (te) hoge bloeddruk, of ben je bang dat je er last van hebt? Een apparaat om zelf je bloeddruk te meten kan uitkomst bieden. Vooral als je juist van de huisarts een hogere bloeddruk krijgt. De bovenarmmeters hebben de voorkeur boven polsbloeddrukmeters.

Naast je bloeddruk meten de apparaten je hartslag. Er zijn ook apparaten die een hartritmestoornis detecteren. De duurdere apparaten kun je met je smartphone verbinden via bluetooth. In een app worden vervolgens alle resultaten overzichtelijk weergegeven.

Bloeddrukmeters getest

Wij testen bloeddrukmeters van bekende merken, zoals Beurer, Medisana en Omron. Maar ook minder bekende, zoals Inventum. Wij onderzoeken wat je er allemaal mee kunt en welke het prettigst in gebruik is. Voor de meetnauwkeurigheid vertrouwen wij op de certificering van 2 internationale onderzoeksinstituten.

Bloeddrukmeters vergelijken

In onze vergelijker zie je de eigenschappen van de bloeddrukmeters. Zo kun je ze goed met elkaar vergelijken. Zoek welke bloeddrukmeters aan je wensen voldoen. Bekijk bijvoorbeeld welke vorm het manchet heeft en of het wasbaar is. En check of je de bloeddrukmeter met een app op je smartphone kunt koppelen. Vergelijk ten slotte de prijzen van de bloeddrukmeters die aan je wensen voldoen.