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Gezondgids 4 1200x1200
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Gezondgids 4 2026

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Product details

Losse gids (digitaal)

  • Publicatiedatum: 10 augustus 2026
  • Aantal pagina’s: 52
  • Bestandsformaat: PDF
  • Levertijd: direct

Samenvatting

In dit nummer onder andere:

  • Hoe beweeg je in en om het huis?
  • Wat betekent het als je LDL-waarde verhoogd is?
  • Plantaardige olie als onderdeel van een gezond eetpatroon
  • Dossier over huidkanker
  • Een voorproefje uit ons nieuwe boek 'Houd je hart gezond'
  • Roggebrood, een vezelrijk plakje
  • Biologisch eten
  • Wondverzorging
  • 3 Mythes over gezondheid ontkracht
  • Bijwerkingennieuws en nog veel meer!

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Details losse gids (digitaal) bestelling:

  • Als je de gids hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor de gids.
  • Je downloadlink blijft een half jaar actief; je kunt de gids maximaal 5 keer downloaden.
  • Het bestandsformaat van de gids is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.
  • Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader.
  • Pdf-bestanden kun je ook lezen op tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf’s op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.

 

Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van een van onze gidsen. Lees meer over de bestelprocedure en voorwaarden.