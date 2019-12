Campingbedjes getest: 1 afrader

Else Meijer , Expert Woning & Huishouden Gepubliceerd op:28 mei 2019

Nieuws|Wij hebben 8 nieuwe campingbedjes getest. We checken de veiligheid, stevigheid, stabiliteit en het gebruiksgemak. De meeste bedjes doorstonden onze tests prima. Maar eentje faalde op meerdere punten. Hij ging kapot en is onveilig.

Easyfold van Kekk

De Easyfold van Kekk is een regelrechte afrader. Wat is er mis met dit bedje?

Het mechanisme dat de bedbodem uitgeklapt moet houden klapt te gemakkelijk in.

Dat mechanisme ging tijdens onze test kapot.

De rits van de matras liet los.

De bodemverhoger is niet volgens de veiligheidsnorm bevestigd.

Een kind kan de matras gemakkelijk optillen, waardoor hij er onder kan komen te liggen.

De andere geteste bedjes doorstonden de meeste testonderdelen goed. Maar ook zij laten her en der een steek vallen, bijvoorbeeld een rits die loslaat. Lees ook: Hoe wij campingbedjes testen.

