Veel mensen zullen de komende jaren gasloos gaan wonen. In 2021 moeten alle gemeenten in Nederland voor elke wijk aangeven wanneer die van het gas af gaat. Daarom houdt het Cv-ketel collectief rekening met een toekomst zonder gas. Dit biedt zekerheid en flexibiliteit voor een toekomst die nog onduidelijk is.

Als je een cv-ketel huurt

Je kunt een huurcontract na de eerste 12 maanden opzeggen als je woning van het gas af gaat. Je contract stopt dan en de cv-ketel wordt gratis weggehaald.

Als je een cv-ketel koopt

Dan krijg je een tegoedbon van €1000 als je woning van het gas af gaat. Dit bedrag neemt af met 10% per jaar, maar wordt nooit lager dan €250. Dit minimumbedrag krijg je altijd terug. Ook als je de ketel tussen het 8e en het 15e jaar (gratis) laat weghalen.

Het tegoed is geldig bij de aanbieders die nu meedoen aan het collectief. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor de aanschaf van een warmtepomp.