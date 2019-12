Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ThermoElegance 25-A/3 is sinds 2015 op de markt. In vergelijking met de AWB ThermoMaster-lijn heeft de ThermoElegance een rvs in plaats van aluminium warmtewisselaar en een hoger rendement bij het verwarmen van kraanwater. Dit is de CW3-variant; AWB heeft ook CW4 en CW5-varianten van de ThermoElegance.