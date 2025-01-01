De ThermoElegance 25-A/3 is sinds 2015 op de markt. In vergelijking met de AWB ThermoMaster-lijn heeft de ThermoElegance een rvs in plaats van aluminium warmtewisselaar en een hoger rendement bij het verwarmen van kraanwater. Dit is de CW3-variant; AWB heeft ook CW4 en CW5-varianten van de ThermoElegance.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW3
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
6 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.