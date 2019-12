Remeha Calenta Ace 40c CW5

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Calenta CW5 is een veelverkocht toestel dat sinds 2011 op de markt is. Remeha heeft deze lijn in 2018 vernieuwd, de nieuwe lijn heet Calenta Ace. De Ace is ontworpen om ‘slim’ verbonden en gecombineerd te worden met bijvoorbeeld een hybride warmtepomp of met de onderhoudsmonteur. Een semi-automatische bijvulinrichting om de keteldruk op peil te houden is optioneel. Er is ook een CW4-versie van dit toestel, en een CW6-versie. Die laatste wordt standaard geleverd met een draadloze ‘slimme’ thermostaat, de Remeha eTwist, bij de andere types is deze optioneel. Deze versie is in 2019 opgevolgd door een vernieuwde Calenta Ace CW5.