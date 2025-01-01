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VaillantecoTEC exclusive VHR 25-35/5-7

€ 0,-

Richtprijs

  • Gaskeur CW label:  CW5
  • Garantie op toestel:  2 jaar garantie toestel
  • Garantie warmtewisselaar:  10 jaar op warmtewisselaar

Testresultaat

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Testoordeel
Totale score comfort warm water
Energiezuinigheid verwarming
Energiezuinigheid warm water
Verwarmen op laag pitje
Tevredenheid, levensduur, betrouwbaarheid
Geluid
Stroomverbruik
Beoordeling handleiding

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De ecoTEC exclusive is het paradepaardje van Vaillant. Het is een luxere variant van de ecoTEC plus. De ketel heeft een ingebouwde CO-sensor, maar die biedt volgens ons geen extra veiligheid. Dit is de CW5-variant; Vaillant heeft ook een ‘CW5+’ en een CW6 variant (met boilervat) van dit toestel. De ecoTEC exclusive is alleen te koop inclusief installatie via door Vaillant geselecteerde partners.

Samenvatting

Gaskeur CW label
CW5
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
5,1 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.