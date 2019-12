Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ecoTEC exclusive is het paradepaardje van Vaillant. Het is een luxere variant van de ecoTEC plus. De ketel heeft een ingebouwde CO-sensor, maar die biedt volgens ons geen extra veiligheid. Dit is de CW5-variant; Vaillant heeft ook een ‘CW5+’ en een CW6 variant (met boilervat) van dit toestel. De ecoTEC exclusive is alleen te koop inclusief installatie via door Vaillant geselecteerde partners.