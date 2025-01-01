De ecoTEC exclusive is het paradepaardje van Vaillant. Het is een luxere variant van de ecoTEC plus. De ketel heeft een ingebouwde CO-sensor, maar die biedt volgens ons geen extra veiligheid. Dit is de CW5-variant; Vaillant heeft ook een ‘CW5+’ en een CW6 variant (met boilervat) van dit toestel. De ecoTEC exclusive is alleen te koop inclusief installatie via door Vaillant geselecteerde partners.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW5
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
5,1 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.