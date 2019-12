Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ecoTEC plus is het luxere broertje van de ecoTEC classic/pure. De ecoTEC plus lijn is in 2017 vernieuwd. Dit is de zwaardere 'CW5+'-variant; We hebben ook de CW3 en de standaard CW5-versie getest. Dit toestel is wat groter en zwaarder dan de andere ecoTEC plus toestellen. Door z'n grotere vermogen levert hij nog wat meer warm water tegelijk dan de standaard CW5, maar dat gaat wel iets ten koste van de energiezuinigheid.