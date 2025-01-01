De ecoTEC plus is het luxere broertje van de ecoTEC classic/pure. Dit is de CW5-variant uit 2012; Vaillant heeft ook CW3, CW4 en CW6-varianten van de ecoTEC plus. Vanaf najaar 2017 is een opvolger van dit model op de markt, deze hebben we ook getest.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW5
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
7 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.