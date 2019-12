Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ecoTEC plus is het luxere broertje van de ecoTEC classic/pure. Dit is de CW5-variant uit 2012; Vaillant heeft ook CW3, CW4 en CW6-varianten van de ecoTEC plus. Vanaf najaar 2017 is een opvolger van dit model op de markt, deze hebben we ook getest.