Zip-bestanden worden gebruikt om bestanden te bundelen en te verkleinen. Daardoor is het makkelijker om ze te versturen via internet. Behalve zip is ook rar een bekend bestandsformaat. Dat verkleint bestanden nog meer. Het gratis programma 7-Zip kan met beide formaten overweg én heeft een eigen formaat: 7z. Het een prima alternatief voor de ingebakken zip-software van Windows.

