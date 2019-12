Commerciële dvd’s zijn vaak voorzien van versleuteling. DVD Shrink kan die beveiliging ontsleutelen, zodat je een back-up van het schijfje kunt maken. Dit is alleen legaal als je van een eigen dvd een kopie maakt voor eigen gebruik. DVD Shrink is ook legaal te gebruiken voor een ander probleem: vaak past een film niet volledig op een dvd-r-schijfje. De software verkleint de bestanden zodat ze wel passen. Je kunt bijvoorbeeld filmfragmenten wissen. Let op: download niet van dvdshrink.org.

