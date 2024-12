Voorkom deze 6 privacybloopers

1. Surfen zonder adblocker

De meeste websites plaatsen cookies van allerlei marketing- en advertentiebedrijven. Wie zonder adblocker surft – en steeds alle cookies accepteert – laat die bedrijven registeren welke webpagina’s je bekijkt. Alleen met een goede adblocker kun je dit voorkomen. Heel goede adblockers zijn uBlock Origin en Ghostery. Lees meer over adblockers op onze website.

2. Overal accounts aanmaken

Op veel websites en apps kun je een gebruikersaccount aanmaken. Dat lijkt handig. Maar vaak gebruik je dat account nooit meer en vergeet je het op te zeggen. Bedrijven mogen je reclame blijven sturen zolang je het account aanhoudt. Maak dus niet zomaar accounts aan en kijk welke je kunt opzeggen.

3. Ingelogd surfen

Als je bent ingelogd op de website van Google moet je niet vergeten uit te loggen wanneer je klaar bent. Deze techreus heeft advertentiesystemen die in miljoenen websites verweven zitten. Log je niet uit, dan registreren ze welke andere sites je bezoekt. Het is geen gek idee om Google steeds in een incognito-venster van je browser te bezoeken. Dan log je automatisch uit zodra je dat venster sluit.

4. Aan online prijsvragen meedoen

Onlineprijsvragen hebben maar één doel: e-mailadressen verzamelen om deelnemers aanbiedingen te kunnen sturen. Wil je graag meedoen aan een prijsvraag, lees dan in elk geval de privacyverklaring. Je ziet dat er meestal een derde partij is die de gegevens wil kunnen gebruiken voor marketingactiviteiten. Maak een speciaal e-mailadres aan voor zo’n actie.

5. Hetzelfde (zwakke) wachtwoord gebruiken

Het is makkelijk om overal hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Maar als je er dan een keer een databank gehackt wordt en je wachtwoord uitlekt – en de vraag is niet óf, maar wanneer dat gebeurt – kunnen hackers toegang krijgen tot al je accounts. Je kunt makkelijker met sterke unieke wachtwoorden werken als je een wachtwoordmanager installeert. Lees meer over wachtwoordmanagers op onze website (alleen voor leden) of in de Digitaalgids van januari 2025.

6. Beveiliging niet verdubbelen

Voor belangrijke internetdiensten kun of moet je voor extra veiligheid tweefactorauthenticatie instellen. Dan moet je elke inlogpoging bevestigen met een beveiligingscode die op je telefoon binnenkomt. Nog niet gedaan? Het is zeer aan te raden om hackers uit je leven te houden.