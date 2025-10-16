Pas op voor nepsoftwaresites

Adobe Photoshop van €199 voor €9,99 of Windows 11 voor slechts €2,50. Op softwarestunt.com, licentiedeals.com en softwarebestellen.be kost peperdure software een schijntje. Ook worden laptops, telefoons en andere hardware aangeboden voor spotprijzen. Dat klinkt mooi, zelfs te mooi om waar te zijn.

Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) van de politie heeft de sites bekeken en geconcludeerd dat ze malafide zijn. Deze websites zijn van dezelfde persoon uit België. Op de reviewsite Trustpilot staan vrijwel uitsluitend klachten van benadeelde klanten. Het gaat om klanten die computerapparatuur bestelden die ze vooraf moesten betalen. Er werd niets geleverd. Op het moment van schrijven, half oktober, zijn deze 3 sites nog in de lucht. Maar ook als ze verdwijnen, kunnen er zo weer nieuwe opduiken.

Herken malafide webwinkels

De volgende herkenningspunten gelden voor alle nepwebsites:

Onrealistische prijzen

Pas op als de prijzen veel lager zijn dan je gewend bent. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.

Vreemd webadres

Kijk goed naar het webadres. Let op rare namen of namen die lijken op bekende winkels maar nét iets anders gespeld zijn. Kijk op de site van de politie of de website als malafide staat geregistreerd. Geen vermelding daar wil trouwens niet zeggen dat de site oké is.

Nepreviews

Positieve reviews op de site zelf kunnen nep zijn. Kijk daarom op Trustpilot. En zoek op internet naar beoordelingen met de zoekterm Review of Klacht in combinatie met de naam van de webshop.

Weinig betaalopties

Een betrouwbare webshop biedt meerdere betaalopties, zoals via iDEAL, creditcard en achteraf betalen. Alleen iDEAL en/of geld overmaken is verdacht, omdat je een betaling via iDEAL niet kunt laten terugboeken. Betaal je met creditcard dan is je aankoop verzekerd.

Weinig of geen contactgegevens

Ontbreekt een fysiek adres, een telefoonnummer of is er alleen een e-mailformulier? Pas dan op. En bedenk dat een adres of telefoonnummer nep kan zijn. Geen of onduidelijke informatie over retourneren of klachten is ook verdacht.

Nepkeurmerk

Vertrouw niet blindelings op een afgebeeld keurmerk. Die kan nep zijn. Controleer op de website van het keurmerk of het bedrijf dat keurmerk daadwerkelijk mag gebruiken.

Verborgen bedrijfsgegevens

Je kunt nog meer speurwerk doen. Controleer of er bedrijfsinformatie op de site staat, zoals het Kamer van Koophandel-nummer. Een serieuze webshop vermeldt altijd een KvK-nummer. Maar klopt het nummer wel? Controleer dit op de site van de KvK. De inschrijving zelf zegt niets over betrouwbaarheid, maar je kunt wel zien of het bedrijf bestaat en hoe lang.

Goedkope licenties

Zijn die extreem goedkope softwarelicentie wel zuivere koffie? Mogelijk wel, maar je moet oppassen met deze ‘grijze’ licenties. Sommige slimmeriken kopen bulklicenties (‘OEM’) die voor bedrijven zijn bedoeld en verkopen de afzonderlijke licenties door. De voorwaarden van de softwaremakers laten dit niet toe, maar er wordt zelden of nooit tegen opgetreden.

Er zitten risico’s aan. Dan werkt de licentiesleutel niet omdat hij eerder is verkocht of hij wordt na een tijdje geblokkeerd door de softwaremaker. Als je software downloadt van een obscure site in plaats van de officiële bron, loop je risico op malware of ongewenste extra software. En vaak krijg je geen updates, patches of ondersteuning als de licentie niet officieel is.

Kies voor Windows en software die je vaak gebruikt voor een officiële licentie. Dan ben duurder uit, maar zeker van updates en support. Dit hoeft niet per se bij de maker zelf te zijn, er zijn ook andere legitieme sites waar je software goedkoper kunt aanschaffen.

