Veiligheidstest voor je pc

Ons onderzoek

Voor de Digitaalgids bezochten we 100 consumenten thuis en controleerden hun Windows-pc op veiligheidsproblemen, zoals verouderde software, besmettingen met malware en andere ellende. Van de 100 pc’s kunnen we er slechts 11 echt veilig noemen, de rest heeft kleine en grote veiligheidsproblemen. We beperkten de test tot Windows-pc’s (Windows 10) omdat dit het populairst en tegelijk meest aangevallen type computer is.

Lees alle bevindingen in het gratis artikel '1 op de 3 pc's zakt voor veiligheidstest' (pdf). Het goede nieuws is dat je meeste problemen eenvoudig kunt oplossen.

Check: hoe veilig is jouw computer?

Onze veiligheidstest bestond uit een flink aantal onderdelen. Wil je weten hoe veilig je pc is, pas de checks dan toe op je eigen systeem.