Meer privacy in Chrome

Andere browser

Je kunt je veel moeite besparen en op je Windowscomputer een browser gebruiken die je privacy veel beter beschermt. Firefox bijvoorbeeld, of Brave, dat nog een stap verder gaat.

Privacy en beveiliging

Blijf je bij Chrome? Pas dan de standaard instellingen aan.

Klik in Chrome op de 3 puntjes rechtsboven en dan op ‘Instellingen’ > ‘Privacy en beveiliging’. Klik op ‘Cookies van derden’. Vink ‘Cookies van derden blokkeren’ aan. Zet ook het schuifje daaronder uit achter ‘Toestaan dat gerelateerde sites je activiteit in de groep zien’. Scrol een regel naar beneden en zet ‘Een verzoek voor Do Not Track met je browserverkeer verzenden’ aan. Verwacht hier weinig van, want de meeste sites respecteren dit verzoek niet. Ga terug naar ‘Privacy en beveiliging’ en klik op ‘Advertentieprivacy’. Zet bij alle 3 de opties het schuifje uit. Ga terug naar ‘Privacy en beveiliging’ en klik op ‘Site-instellingen’. Scrol naar beneden tot onder het kopje ‘Content’ en klik daar op ‘Pop-ups en omleidingen’. Selecteer ‘Niet toestaan dat sites pop-ups sturen of omleidingen gebruiken’. Mogelijk staat deze instelling al goed. Ga een scherm terug naar ‘Site-instellingen’ en kijk onder het kopje ‘Rechten’. Hier kun je veel aanpassen. Verbied sites bijvoorbeeld om je locatie te zien en om informatie te gebruiken die ze over je hebben. Standaard mogen websites de microfoon of camera in je computer niet gebruiken zonder eerst om toestemming te vragen. Dat is prima.

Uitloggen

Google verzamelt vooral privégegevens als je bent ingelogd. Om je Gmail te checken moet je wel inloggen, maar voor het zoeken via Google is dat niet nodig. De kans is groot dat Google je automatisch inlogt op het moment dat je een zoekopdracht uitvoert via Google. Log dus uit bij Google. Klik rechtsboven op je accountplaatje en kies ‘uitloggen’.

Wis je browsegeschiedenis

De snelste manier om je sporen uit te wissen is door in Chrome op Ctrl + Shift + Del te drukken. Het kan ook via de 3 puntjes rechtsboven > ‘Instellingen’ > ‘Privacy en beveiliging’ > ‘Browsegegevens verwijderen’. Selecteer de items die je wilt wissen en kies de periode. Klik op ‘Gegevens verwijderen’. Het nadeel van de cookies wissen, is dat je dan wordt uitgelogd op websites, en dus een volgende keer opnieuw moet inloggen.

Een manier om geen geschiedenis op te slaan, is door incognito (in de privémodus) te internetten. Klik rechtsboven op de 3 puntjes en kies ‘Nieuw incognitovenster’. Of toets de combinatie Ctrl+Shift+N.

Kies een andere zoekmachine

Stel een meer privacyvriendelijke zoekmachine in, zoals DuckDuckGo of Startpage.

Klik in Chrome op de 3 puntjes rechtsboven. Klik op ‘Instellingen’ en dan aan de linkerkant op ‘Zoekmachine’ > ‘Wijzigen’. Kies een andere zoekmachine. Wil je Startpage toevoegen? Die staat niet in het lijstje. Startpage als zoekmachine instellen gaat het makkelijkst via een extensie voor Chrome. Die vind je via add.startpage.com. Klik op Add to Chrome > Extensie toevoegen. Een melding over het synchroniseren op al je apparaten kun je wegklikken. Bevestig in Chrome eventueel de melding ‘Keep changes’ om Startpage als standaard te houden, ook als de standaard startpagina van Chrome.

Extra bescherming

Je kunt door extensies te installeren ook je privacy beter beschermen. Je vindt ze in de Chrome Web Store. De (volgens ons) beste adblocker, uBlock Origin, wordt niet meer aangeboden voor Chrome. Deze extensies zijn nog wel de moeite waard:

Ghostery: blokkeert volgcookies (trackingcookies) van derden.

Privacy Badger: blokkeert ook trackers die je surfgedrag volgen.

Als je een adblocker installeert in Chrome ben je beschermd tegen de cookies en andere ‘trackers’ van derde partijen. Je ziet dan minder gepersonaliseerde advertenties, maar Google zelf kijkt nog wel de hele tijd mee. Wil je advertenties blokkeren én je privacy beschermen, log dan uit bij Google (zie boven) en neem dan een andere browser. Lees meer over adblockers op onze website.

En de telefoon?

Ook op Androidtelefoons is Chrome de meestgebruikte browser én voor je privacy de slechtste keus. Je kunt geen extensies installeren om volgcookies van derden buiten de houden. Bovendien zijn Android en Chrome allebei van Google. Firefox met uBlock Origin als adblocker of Privacybrowser Brave is een betere oplossing.

Voor iPhones geldt dat Safari met Ad Block One (van Trend Micro) als adblocker de beste browser is voor je privacy. Of kies Firefox als standaard browser.

Lees meer over Google en privacy.