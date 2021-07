Bluesound Pulse Flex 2i

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze draadloze speaker van het merk Bluesound heeft geen accu en is bedoeld voor thuis. Het is een middelgrote speaker. Het formaat bepaalt mede in hoeverre het geluid vervomt op hogere volumes. Hoe groter de speaker, hoe minder je daar last van hebt. De speaker ondersteunt bluetooth, wifi en ethernet. Je kunt hem bedienen via virtuele assistent van een derde partij zoals Google of Amazon. De Apple Airplay mogelijkheid is handig voor bezitters van Apple apparaten. Verder heeft deze speaker een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen.