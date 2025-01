Onze missie

We willen voor consumenten een geloofwaardige bron van advies zijn op het gebied van duurzame keuzes. We maken een duurzamere keuze toegankelijk met objectieve informatie over duurzaamheid. Zo willen we consumenten inspireren om duurzamere keuzes te maken.

De duurzaamheidsscore maakt in één oogopslag duidelijk welke producten in de tests van de Consumentenbond hoog scoren op duurzaamheid.

De Consumentenbond wil met de duurzaamheidsscore ook fabrikanten en dienstverleners bewegen tot meer verduurzaming én transparantie over hun duurzaamheidsprestaties. Producten of diensten kunnen in aanmerking komen voor een duurzaamheidsvignet als ze aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoen en fabrikanten kunnen dit duurzaamheidsvignet afnemen.

Wanneer een vignet duurzaamheid?

We geven producten of diensten een vignet duurzaamheid als ze minimaal een 7,5 scoren voor het testonderdeel duurzaamheid.

Voor de duurzaamheidscore kijken we naar relevante, onderling vergelijkbare informatie op het moment van testen.

Producten waarvan we de duurzaamheid onvoldoende kunnen beoordelen, krijgen geen duurzaamheid score.

Alleen producten of diensten met een goed algemeen oordeel komen (hoger dan een 6,5) in aanmerking voor het vignet duurzaamheid. In de toelichting bij onze vergelijkers staat meer informatie over de methode en welke kenmerken van het product zijn onderzocht om de duurzaamheid te bepalen.

Het vignet duurzaamheid is onafhankelijk. Fabrikanten en dienstverleners hebben, net als bij onze andere predicaten, geen invloed op de uitkomst van tests.

Levenscyclusanalyses (LCA)

Verder gebruiken we levenscyclusanalyses (LCA's) om te bepalen van welke levensfase van een product de milieu-impact het grootst is. We kijken naar de hele levenscyclus van een product om te ontdekken in welke fase de grootste impact op het milieu ontstaat. Met die inzichten helpen we jou om een product te kiezen dat beter is voor het milieu.

Duurzaamheid verschilt per product

Voor iedere productcategorie waar duurzaamheid wordt getest, bestaat het testonderdeel duurzaamheid uit andere kenmerken. Van energiegebruik tot de materialen in het product. En van waterverbruik tot keurmerken. Zo beoordelen we bijvoorbeeld matrassen op andere punten dan stofzuigers. Ook verschilt het per productcategorie hoe zwaar duurzaamheid meetelt in het testoordeel.

Hieronder zie je bij welke producten de duurzaamheidsscore te vinden is.