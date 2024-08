Duurzame kleding online kopen

Wat is duurzame kleding?

Echt duurzame kleding bestaat helaas niet. Gelukkig kun je wel een aantal duurzamere keuzes maken als je kleding koopt. Dan is de impact van wat jij draagt minder groot.

Let op keurmerken

Er zijn allerlei keurmerken voor kleding. Het ene zegt iets over de herkomst van de stof. Het andere iets over de arbeidsomstandigheden in de kledingfabriek of op de katoenplantages.

In de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal staat een overzicht van de keurmerken voor kleding. Wil je zoeken op duurzame kledingmerken? Of weten hoe duurzaam jouw favoriete merk is? Via de Fashionchecker kun je zoeken per merk.

De belangrijkste keurmerken

Let op. De keurmerken RCS Blended en Organic Blended Content Standard zijn een stuk minder streng. Kleding kan deze keurmerken al krijgen als maar 5% van het materiaal biologisch of gerecylced is.

Kies duurzamere materialen

Als je kleding koopt, let dan op het materiaal. Want de ene stof is duurzamer dan de andere. Ook heb je van bepaalde stoffen meer en minder duurzame varianten. In de meeste webwinkels kun je filteren op materialen. Kies liefst gerecyclede of biologische materialen.

Duurzaam materiaal of niet?

Bron: A sustainable wardrobe

Kies tweedehandskleding

Tweedehands kleding is altijd een duurzamere keuze dan nieuwe kleding. Via websites als Vinted en Sellpy kun je tweedehandskleding kopen en verkopen. Ook verkopen steeds meer grote merken en winkels gebruikte kleding online.

Ga niet funshoppen

Zo’n 40% van de online kledingaankopen in Nederland gaat retour. Een deel daarvan wordt niet meer verkocht maar direct verbrand. Check bij twijfel over de maat de maattabellen. Sommige winkels geven nog extra advies over de pasvorm. Maak daar gebruik van.

Beperk het vervoer

Het transport van pakketjes belast het milieu. Steeds meer webshops bieden levering per fietskoerier aan. Is deze optie er niet, laat dan je pakketje bezorgen bij een afhaalpunt in de buurt. Dat scheelt vervoer. Soms kun je de CO2-uitstoot compenseren door een extra bedragje te betalen. Maar vaak is dat vooral een manier om je geweten te sussen. Nog beter: bedenk of je niet net zo makkelijk zelf even naar een winkel fietst of loopt.

Recycle oude kleding

Gooi afgedankte kleding nooit in de vuilnisbak. Alle kleding, ook afgedragen, kapotte items en andere soorten textiel horen in de kledingcontainer. Lees meer over wat er wel en niet in de kledingcontainer mag.

Kleding die nog goed is, wordt hergebruikt. Van versleten spullen worden nieuwe (grond)stoffen gemaakt of andere producten. Je kunt kleding ook inleveren bij een veel kledingwinkels.

Waarom duurzamer kiezen?

De kledingindustrie is een van de meest vervuilende ter wereld. De uitstoot van broeikasgassen, gebruik van land, water, pesticiden en chemicaliën zorgt voor een enorme negatieve milieu-impact. Ook werken veel arbeiders in de kledingindustrie in ongezonde en onveilige omstandigheden voor laag salaris. Een paar feiten en cijfers: