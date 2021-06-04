Wat is Wereldmilieudag?

Sinds 1974 organiseren de Verenigde Naties (VN) jaarlijks Wereldmilieudag. De VN wil hiermee overheden en bevolking laten stilstaan bij de invloed van het milieu op ons welzijn. Ook wil de organisatie informatie geven over wat we kunnen doen om het milieu te beschermen.

Herstel van het ecosysteem

Het thema van 2021 is: herstel van het ecosysteem. De mens kan door de moderne wetenschap en technologie zijn eigen leefomgeving op veel manieren veranderen. Dit gebeurt op zeer grote schaal. Maar die omgeving heeft wereldwijd invloed op het menselijk welzijn en de economische ontwikkeling.

Grote uitdaging

Het is erg belangrijk om het milieu te beschermen en te verbeteren. Maar het is dus ook een grote uitdaging. ‘Wereldmilieudag’ roept op tot verantwoord gedrag van individuen, bedrijven en overheden bij het behoud en de verbetering van het milieu.

Internationale milieuconferentie

Er is voor 5 juni gekozen omdat op die dag in 1972 de internationale milieuconferentie begon. Die staat ook bekend als het United Nations Environment Programme. Elk jaar organiseert een gaststad in steeds weer een ander land de vergadering. Dit jaar is dat Pakistan.