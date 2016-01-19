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Meer dan 11.000 e-booktitels te leen bij Bibliotheek.nl

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De Stichting Bibliotheek.nl lanceerde begin 2014 een landelijk e-book-uitleensysteem. Het aantal titels was wat karig met 5000 titels. Inmiddels zijn er ruim dubbel zo veel e-books te downloaden vanaf de website van de bibliotheek.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert e-readersGepubliceerd op:19 januari 2016

meer-dan-11000-ebooktitels-te-leen-bij-bibliotheek.nl

Twee jaar geleden noteerden wij nog kritisch dat er maar 5000 e-booktitels waren te downloaden; het equivalent van een klein bibliotheekfiliaal. En van deze 5000 waren er maar ruim 600 geschikt om op een e-reader te zetten.

Op tablet, smartphone, laptop en e-reader

Inmiddels zijn er op Bibliotheek.nl/e-books 11.120 e-booktitels te downloaden voor de leden. Die e-books lees je met de gratis Bibliotheek-app voor iOS en Bibliotheek-app voor Android op je tablet of smartphone.

Op een laptop de e-books lezen (met je webbrowser) kan ook; de bibliotheek geeft hier instructies voor.

Van de 11.120 zijn er 7946 titels geschikt om op een e-reader over te zetten. Het aanbod voor de e-reader is kleiner, omdat er voor e-books op de e-reader extra afspraken nodig zijn met uitgevers.

Hoe werkt dat e-books lenen?

Als je lid bent van de 'Digitale Bibliotheek' kun je elke 3 weken tot wel 10 e-books tegelijk lenen. Dat kan 24 uur per dag en 7 dagen per week. Je kunt ook nooit te laat zijn met het inleveren van geleende e-books, want 'terugbrengen' gaat automatisch. Heb je je e-book nog niet uit? Geen probleem: je kunt hem onbeperkt verlengen.

Lid worden van de 'Lokale en digitale Bibliotheek' (om e-books, maar ook papieren boeken of luisterboeken te lenen) kan bij een lokaal filiaal. De abonnementskosten variëren, maar bedragen gemiddeld zo'n €44 per jaar, meldt Bibliotheek.nl.

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