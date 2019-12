Problemen met Sony PRS-T2 e-reader

Nieuws|We hebben bij de Consumentenbond in de afgelopen weken veel klachten binnen gekregen over het verkeerd tonen van e-books op de PRS-T2 e-reader van Sony. Bij sommige e-books loopt de tekst het beeld uit, waardoor de boeken onleesbaar worden.

Het blijkt dat deze problemen veroorzaakt worden door fouten in de e-books zelf. In de e-books staan foute instructies, die door de PRS-T2 eigenlijk genegeerd zouden moeten worden. Maar dat gebeurt dus niet. Dat is niet zoals het hoort, maar de PRS-T2 is zeker niet de enige e-reader die problemen heeft met deze boeken. Uit een korte steekproef bleek dat ook de Kobo Glo en de Nook Simple Touch with GlowLight de boeken verkeerd tonen. De BeBook Pure en de oude PRS-T1 van Sony toonden de boeken zonder problemen.

De gewraakte boeken zijn afkomstig van meerdere boekhandels en meerdere uitgevers. De oorzaak van de problemen is op dit moment nog niet duidelijk, en het is voor de aankoop niet mogelijk om te achterhalen of een e-book er last van heeft. Jammer genoeg is het na de aankoop ook niet heel makkelijk om een fout e-book te repareren, omdat gekochte boeken altijd beveiligd zijn. Als je e-books hebt gekocht die niet goed tonen, kun je het best contact opnemen met de boekwinkel.

De Consumentenbond heeft zowel bol.com als Sony aangesproken over dit probleem. We zullen het blijven volgen totdat er een bevredigende oplossing is gevonden.