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Sony kondigt nieuwe e-reader aan

Nieuws
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Sony heeft de opvolger van de populaire PRS-T1 e-reader aangekondigd. De nieuwe reader heet - niet echt fantasievol - de PRS-T2. De reader gebruikt net als zijn voorganger een 6'' Pearl e-ink scherm en ziet er wat betreft vorm en knoppen hetzelfde uit als zijn voorganger. Wel is hij iets lichter dan zijn voorganger en heeft hij een matte afwerking.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert e-readersGepubliceerd op:17 augustus 2012

De PRS-T1 had nog een sterk glanzende afwerking, iets wat door veel gebruikers als een nadeel werd omschreven. Verder kun je op de PRS-T2 nog steeds direct boeken van bol.com kopen. Nieuw is de integratie met sociale netwerken en de online knipseldienst Evernote.

Al met al lijkt er weinig echt nieuw aan de PRS-T2. Dat was ook niet verwacht, want innovatie gaat niet snel bij e-readers. Maar iets nieuws zoals het verlichte scherm van de Nook Simple Touch with GlowLight hadden we toch graag gezien. Toch hebben we goede verwachtingen van deze e-reader. De PRS-T1 is een prima e-reader, en de T2 lijkt op bijna alle vlakken een verbetering.

De PRS-T2 ligt begin september in de winkel en moet €140 gaan kosten. We verwachten hem binnen een paar weken getest te hebben.

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