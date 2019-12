Sony kondigt nieuwe e-reader aan

De PRS-T1 had nog een sterk glanzende afwerking, iets wat door veel gebruikers als een nadeel werd omschreven. Verder kun je op de PRS-T2 nog steeds direct boeken van bol.com kopen. Nieuw is de integratie met sociale netwerken en de online knipseldienst Evernote.

Al met al lijkt er weinig echt nieuw aan de PRS-T2. Dat was ook niet verwacht, want innovatie gaat niet snel bij e-readers. Maar iets nieuws zoals het verlichte scherm van de Nook Simple Touch with GlowLight hadden we toch graag gezien. Toch hebben we goede verwachtingen van deze e-reader. De PRS-T1 is een prima e-reader, en de T2 lijkt op bijna alle vlakken een verbetering.

De PRS-T2 ligt begin september in de winkel en moet €140 gaan kosten. We verwachten hem binnen een paar weken getest te hebben.