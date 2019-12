Bibliotheek doet Adobe-software in de ban

Vorige week ontdekte Nate Hoffelder van weblog The Digital Reader dat deze veelgebruikte beheersoftware voor e-books veel persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelt en doorstuurt naar Adobe. Onder meer welke e-books mensen lezen en welke pagina's van die boeken. Dit alles doet ADE 4.0 zonder netjes om toestemming te vragen. Ook verstuurt het de gegevens onversleuteld over internet.

Adobe verklaart dat 'toch alles netjes in de voorwaarden gemeld wordt'.

'Gebruik liever oude versie'

We vroegen de Nederlandse Bibliotheek om commentaar. De bieb adviseert immers het gebruik van de Adobe Digital Editions-software bij het op de e-reader overzetten van bij de bieb geleende e-books. Een woordvoerder meldt: 'Wij adviseren onze leden niet langer de meest recente versie van Adobe Digital Editions te gebruiken. We tippen op onze site de vorige versie te installeren, ADE 3.0. Die heeft het privacyprobleem niet.'

Dat advies zit wel wat verstopt in de 'Veelgesteldevragen' op de Bibliotheek-site. 'Ja, dat klopt, maar we willen er ook niet al teveel ophef over veroorzaken. Mensen die precies willen weten wat wij adviseren naar aanleiding van alle commotie, kunnen het nu op de site lezen.'

Zoektocht naar alternatief

De woordvoerder laat weten dat de Nederlandse Bibliotheek intussen zoekt naar een alternatief voor Adobe-software om de e-books met een tijdelijke gebruikslicentie (zogeheten DRM) op e-readers over te zetten.

