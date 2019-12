Goedkope e-reader van Archos

Nieuws|Archos introduceert een e-reader voor €80. Hij heeft een 17 cm (7 inch) kleurenbeeldscherm en is ook een audio- en videospeler.

Het apparaat is 1,3 centimeter dik, weegt 330 gram en heeft standaard 4 GB aan intern geheugen, goed voor honderden e-books. Er kan daarnaast met een extra SD-geheugenkaart tot 16 GB worden toegevoegd. De e-reader ondersteunt gangbare bestandsformaten als ePub en pdf voor e-books, mp3 voor muziek, jpg voor foto’s en avi voor film. He apparaat heeft ook een usbaansluiting. De Archos 70 E-Reader is onder andere te koop bij Media Markt en Dixons.