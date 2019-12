Eerste indruk|HEMA heeft sinds dit najaar een e-reader voor een aantrekkelijke prijs in de schappen liggen. We leggen uit waarom de HEMA E-reader geen aanrader is.

Wat is de HEMA E-reader?

De HEMA E-reader is sinds het najaar van 2011 te koop voor €99, natuurlijk exclusief bij de HEMA. Hij heeft een 7 inch (17,5 cm) kleuren lcd-scherm. Je kunt de E-reader bedienen met de 3 knoppen of met het touchscreen. Naast het lezen van boeken in ePub- of pdf-formaat, kun je ook foto's en filmpjes bekijken en muziek luisteren met de E-reader.

Afmetingen

De HEMA E-reader weegt 280 gram; dat is precies het gemiddelde van alle e-readers die tot nu toe getest zijn. De afmetingen van de E-reader zijn 20 cm bij 12,5 cm en hij is 1,25 cm dik.

In de doos

Bij de E-reader worden meegeleverd: een beschermhoesje, een usb-kabel, een handleiding en een coupon om vijf gratis boeken te downloaden. De software die je nodig hebt is Adobe Digital Editions, dat gratis te downloaden is.

Aansluitingen

Opladen gaat met de meegeleverde usb-kabel die je de E-reader via de micro-usb-aansluiting aan de computer verbindt. Verder heeft de E-reader een uitgang voor een hoofdtelefoon en een micro-SD-kaartlezer om het interne geheugen van 2 GB uit te breiden.

HEMA E-reader: review

Ondanks de aantrekkelijke prijs is de HEMA E-reader geen aanrader.

Grootste nadeel is het lcd-scherm

De E-reader maakt geen gebruik van de e-Ink techniek, maar van een lcd-scherm van matige kwaliteit. Dit is tijdens het lezen niet zo prettig voor je ogen en de accuduur bij lezen is daardoor slechts 6 uur. Dit is een schijntje van de accuduur van e-readers met een e-Ink scherm. Het afspelen van foto's, video's en muziek is een leuke extra, maar de kwaliteit van het scherm en de speakers is onvoldoende om er echt plezier van te hebben.

Wil je een e-reader om te lezen, kies dan voor eentje met een e-Ink scherm. Voor enkele tientjes meer dan de €99 van de HEMA E-reader heb je al een goede e-reader met e-Ink scherm. Vind je het juist leuk om foto's en video's te bekijken, kies dan voor een tablet met een goed scherm. Deze zijn wel een stuk duurder, maar de beelden komen dan veel meer tot hun recht.

Eenvoudig instellen

De HEMA E-reader is direct klaar om te gebruiken. De handleiding is heel duidelijk en legt goed uit hoe je boeken, foto's en andere bestanden op de E-reader kunt zetten.

Matig touchscreen

Je bedient de E-reader voornamelijk met het touchscreen. Dit werkt niet echt soepel, omdat je vrij hard moet drukken met je vinger om iets gedaan te krijgen. Ook reageert het touchscreen vrij traag. Het is niet mogelijk om met je vingers te scrollen door een lijst op het scherm. Hiervoor moet je de knoppen aan de zijkant van het scherm gebruiken. Ook voor deze knoppen geldt dat je ze vrij hard moet indrukken. Het menu van de E-reader is overzichtelijk.

Lezen

Het lcd-scherm van de E-reader reflecteert in hoge mate. Ook is de kijkhoek niet groot. Je moet de E-reader dus recht voor je neus houden om de letters goed te kunnen lezen. Dit is een heel verschil met e-readers die een e-Ink scherm gebruiken, waarbij de letters veel duidelijker zijn en je geen last hebt van reflecties door lichtinval.

Een ander nadeel van een lcd-scherm is dat achtergrondverlichting nodig is om de letters te laten zien. Het licht dat het scherm hierdoor uitstraalt, is vermoeiend voor de ogen. Zeker als je in een donkere ruimte - bijvoorbeeld in de slaapkamer - wilt lezen, moet je de helderheid van het scherm aanpassen.

De HEMA E-reader is net te zwaar om prettig in één hand vast te houden. De accuduur van zes uur is erg kort.

Foto's, filmpjes en muziek

De E-reader is niet zo snel en dat is te merken als je veel foto's hebt opgeslagen op de E-reader. De foto's worden een voor een geladen. De foto's worden in één lijst weergegeven. Dit geldt ook voor de muziekbestanden. Het is niet mogelijk om te sorteren op album of artiest.

Vijf gratis boeken

Bij de E-reader krijg je een coupon waarmee je vijf gratis boeken kunt downloaden. Je kunt hierbij kiezen uit 12 actuele titels. Een aardig gebaar van HEMA, want voor vijf boeken ben je al gauw een dikke 50 euro kwijt.

Testresultaten

In het dossier E-readers zijn de testresultaten van 32 geteste e-readers te vinden. Binnenkort zullen ook de testresultaten van de HEMA E-reader hieraan worden toegevoegd.