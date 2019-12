IFA-nieuws: Sony PRS-T2

Nieuws|Onderzoekers van de Consumentenbond zijn momenteel op de IFA in Berlijn, één van de grootste 'consumer electronics' beurzen ter wereld. Daar kregen we de kans om de PRS-T2, de nieuwe e-reader van Sony, te bekijken.

En de eerste indruk is positief: de PRS-T2 lijkt heel erg op zijn voorganger, maar een van de grootste manco's van de PRS-T1, de spiegelende rand, is in ieder geval aangepast. De zwarte versie van de PRS-T1 heeft een matte afwerking, die er veel beter uitziet. De rode en de witte variant hebben trouwens nog steeds wel een spiegelende rand.

Van de overige vernieuwingen hebben we niet veel kunnen zien op de demomodellen van de IFA, maar volgende week wordt de PRS-T2 uitvoerig door ons getest.