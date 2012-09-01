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IFA-nieuws: Sony PRS-T2

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Onderzoekers van de Consumentenbond zijn momenteel op de IFA in Berlijn, één van de grootste 'consumer electronics' beurzen ter wereld. Daar kregen we de kans om de PRS-T2, de nieuwe e-reader van Sony, te bekijken.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert e-readersGepubliceerd op:1 september 2012

En de eerste indruk is positief: de PRS-T2 lijkt heel erg op zijn voorganger, maar een van de grootste manco's van de PRS-T1, de spiegelende rand, is in ieder geval aangepast. De zwarte versie van de PRS-T1 heeft een matte afwerking, die er veel beter uitziet. De rode en de witte variant hebben trouwens nog steeds wel een spiegelende rand.

Sony PRS-T2 e-reader Van de overige vernieuwingen hebben we niet veel kunnen zien op de demomodellen van de IFA, maar volgende week wordt de PRS-T2 uitvoerig door ons getest.

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