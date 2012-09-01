IFA-nieuws: Sony PRS-T2

En de eerste indruk is positief: de PRS-T2 lijkt heel erg op zijn voorganger, maar een van de grootste manco's van de PRS-T1, de spiegelende rand, is in ieder geval aangepast. De zwarte versie van de PRS-T1 heeft een matte afwerking, die er veel beter uitziet. De rode en de witte variant hebben trouwens nog steeds wel een spiegelende rand.

Van de overige vernieuwingen hebben we niet veel kunnen zien op de demomodellen van de IFA, maar volgende week wordt de PRS-T2 uitvoerig door ons getest.

