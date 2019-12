Kobo kondigt nieuwe e-readers aan

Nieuws|Kobo heeft vandaag twee nieuwe e-readers en een tablet aangekondigd. Het bericht komt een dag nadat de PRS-T2, de nieuwe e-reader van Sony beschikbaar is gekomen in Nederland, en een dag voordat de aankondiging van de nieuwe Kindle van Amazon verwacht wordt. September is dus een maand van veel nieuws over e-readers.

Het nieuwe topmodel van Kobo wordt de Kobo Glo, een e-reader met een 6 inch e-Ink scherm met een resolutie van 1024x768 pixels. Deze reader heeft ook achtergrondverlichting, en die functie lijkt dus lijkt standaard te worden op duurdere e-readers. We zagen de voorziening al eerder bij de nieuwe Nook Simple Touch with GlowLight, en we verwachten hem ook op de nieuwe Kindle. Bij de nieuwe PRS-T2 van Sony is de functie nog afwezig. De Kobo Glo wordt verkocht in meerdere kleuren, is beschikbaar vanaf begin oktober en zal waarschijnlijk rond de 130 euro gaan kosten.

Kobo mini

Naast de Kobo Glo komt Kobo ook met de Kobo Mini, een kleinere e-reader met een scherm van 5 inch. Die aankondiging is opvallend, omdat vrijwel alle e-readers op het moment een scherm van 6 inch hebben.

In het verleden waren er wel veel kleinere readers, en nu brengt Kobo dit type dus weer terug. Ook de Kobo mini moet begin oktober beschikbaar zijn, voor een prijs van rond de 80 euro.

De Kobo Touch, op dit moment een van de best geteste e-readers door de Consumentenbond, zal ook nog steeds beschikbaar blijven.

Tablet

Naast de twee e-readers kondigde Kobo ook een goedkoop Android tablet aan. Dit tablet moet concurreren met de Kindle Fire van Amazon en de Nexus 7 van Google. Deze tablet komt in 2 varianten: eentje met 8Gb osplag, en eentje met 16 GB opslag. De verwachte prijs van deze tablets is 200 euro, respectievelijk 250 euro. Ze komen in november op de markt.



Bron: persbericht Kobo