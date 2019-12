E-reader met ingebouwde schermverlichting

Vanaf mei is de VS de Nook Simple Touch with GlowLight te koop, de opvolger van de succesvolle Nook Simple Touch e-reader. Deze Nook heeft nog steeds een 6 inch Pearl e-inkscherm, dat bijna elke goede e-reader op het moment heeft, maar nieuw in deze reader is de ingebouwde achtergrondverlichting van het scherm.

E-inkschermen geven zelf geen licht, er is dus omgevingslicht nodig om de tekst te kunnen lezen. Veel mensen kopen daarom speciale leeslampjes voor hun e-reader. Dat is bij deze reader dus niet meer nodig.

Verlichting werkt goed

Technologieblog Engadget mocht de e-reader al bekijken en constateerde dat de verlichting goed werkt. Het licht is aan en uit te zetten en de hoeveelheid verlichting is regelbaar op het aanraakscherm. Een negatieve impact op het contrast en de leesbaarheid van het scherm zou er nauwelijks zijn. Wel zou er een merkbaar effect zijn op het batterijverbruik.

Volgende trend

Achtergrondverlichting lijkt de volgende trend voor e-readers. Eerder gingen er al geruchten rond dat ook Amazon's volgende Kindle-modellen ingebouwde achtergrondverlichting zullen hebben. Wellicht vinden we deze optie dus over een paar jaar standaard op elke e-reader.

Moeilijk verkrijgbaar

We verwachten dat de Nook Simple Touch with GlowLight verder vooral heel veel lijkt op de Nook Simple touch, die we eerder testten. De Simple Touch is een prima e-reader, maar hij werd door Barnes & Noble nooit direct in Nederland geleverd. Hierdoor is het lastig voor Nederlandse consumenten om het apparaat te pakken te krijgen. We vrezen dat dit voor de Nook Simple Touch with GlowLight niet anders zal zijn.