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PocketBook Touch Lux 2: zeer complete e-reader

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De PocketBook Touch Lux 2 is een complete e-reader met alles erop en eraan: schermverlichting, een touchscreen én bladerknoppen. Die combinatie zagen we tot nu toe alleen bij de Icarus Illumina HD, maar de PocketBook Touch Lux 2 presteert op een aantal punten beter dan de Icarus Illumina HD.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert e-readersGepubliceerd op:14 augustus 2014

er064-pocketbook-touch-lux-2-626 De PocketBook Touch Lux 2 heeft een mooi afgewerkte behuizing, een aanraakscherm én fysieke bladerknoppen. Het scherpe 6 inch e-ink-scherm heeft een goed contrast en een prettige gelijkmatige schermverlichting. Behalve aan de randen, daar is de lichtintensiteit wat wisselend. Toch heeft hij een gelijkmatiger schermverlichting dan de Icarus Illumina HD, waarbij het scherm vooral op de hoogste stand ongelijkmatig verlicht wordt. Als de e-reader uit staat, kan de kaft van het laatst gelezen boek getoond worden. Bij de Illumina HD is dit niet mogelijk. De PocketBook Touch Lux 2 heeft verder ruim voldoende instellingen om de tekstweergave naar wens in te stellen.

De PocketBook Touch Lux 2 heeft ook een aantal nadelen. Zo is de aan/uitknop priegelig klein en eerder getoonde pagina's schijnen een beetje door op de volgende pagina. Ook gaat bladeren nogal traag.

In de test e-readers bekeek de Consumentenbond nog meer e-readers van het merk PocketBook. De PocketBook Basic Touch is voordeliger dan de Touch Lux 2, en heeft geen schermverlichting. De PocketBook Aqua heeft eveneens geen schermverlichting, maar is wel waterdicht. De PocketBook mini valt op door zijn kleine scherm en compacte formaat. Lees ook de kooptips over e-readers.

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