TrekStor Pyrus mini: kleine e-reader voor onderweg

De TrekStor Pyrus mini is 128 x 85 x 9 mm groot en weegt slechts 112 gram. Deze e-reader is supercompact en lichtgewicht, en met een bezorgprijs van slechts €45 is hij ook erg voordelig. De e-reader is verkrijgbaar in zwart, blauw en roze.

Toch kleven er ook nadelen aan deze kleine e-reader. Door het kleine 4,3 inch e-ink-scherm, past er wel relatief weinig tekst op het scherm en moet je al snel de pagina weer omslaan. Verder zijn de mogelijkheden zijn nogal basic. De TrekStor Pyrus mini heeft geen aanraakscherm en geen schermverlichting. De navigatie door het menu is duidelijk en simpel, maar behoorlijk langzaam en de boekenkast van de e-reader is niet geschikt voor veel boeken.

De TrekStor Pyrus mini heeft slechts 1 kleine concurrent en dat is de PocketBook mini, die eveneens door de Consumentenbond getest is. De Pyrus mini onderscheidt zich van de PocketBook mini door handigere knoppen, waardoor bladeren gemakkelijk gaat.

Bekijk de volledige testresultaten van de TrekStor Pyrus mini en vergelijk deze e-reader met andere e-readers zoals de PocketBook mini. Lees ook de kooptips over e-readers.