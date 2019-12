Waterdichte e-reader PocketBook Aqua heeft stugge knoppen

Nieuws|De PocketBook Aqua 640 is de eerste waterdichte e-reader en daarmee is hij vooralsnog uniek. Dat maakt het mogelijk met deze e-reader te lezen aan het strand of bij het zwembad. Hij heeft alleen één belangrijk nadeel: de knoppen zijn zo stug dat de e-reader bijna niet aan te krijgen is.

De PocketBook Aqua 640 lijkt op het eerste gezicht een 13 in een dozijn e-reader met een grauw ogend 6 inch e-ink-scherm. Hij heeft wel een aanraakscherm en fysieke bladerknoppen. Uniek is dat de PocketBook Aqua waterdicht is, klasse IP57. De usb-aansluiting zit achter een klepje, tegen water en stof. Verder kan de kaft van het laatst gelezen boek getoond worden als de e-reader uit staat. De PocketBook Aqua heeft ruim voldoende instellingen om de tekstweergave naar wens in te stellen.

De PocketBook Aqua 640 heeft ook een aantal flinke nadelen. Zo heeft hij bijvoorbeeld geen schermverlichting en de knoppen onder het scherm zijn behoorlijk stug. De aan/uitknop spant de kroon. Die is zó oncomfortabel stug dat dit een reden kan zijn om PocketBook Aqua niet te kopen. Deze knop moet 3 seconden met een stevig voorwerp worden ingedrukt, want met de nagels lukt dit niet.

In de test e-readers bekeek de Consumentenbond nog meer e-readers van het merk PocketBook. De PocketBook Basic Touch is voordeliger dan de Aqua, maar hij is niet waterdicht. De PocketBook Touch Lux 2 is ook niet waterdicht, maar deze luxe variant heeft wel schermverlichting en een scherper scherm. De PocketBook mini valt op door zijn kleine scherm en compacte formaat. Lees ook de kooptips over e-readers.