Vergunning leverancier Orro ingetrokken

Energieleverancier Orro is op het randje van een faillissement. Toezichthouder NMA heeft de vergunning om stroom en gas te leveren daarom ingetrokken. Klanten hoeven niet bang te zijn dat ze tijdens de feestdagen in het donker en in de kou komen te zitten. De levering van stroom en gas gaat gewoon door.

Er wordt gezocht naar een oplossing voor de klanten van Orro, bijvoorbeeld dat een nieuwe leverancier alle klanten overneemt, of dat ze verdeeld worden over een aantal leveranciers. De oplossing wordt in de komende tien dagen verwacht. Gedurende deze tien dagen kunnen klanten niet naar een andere leverancier overstappen. Daarna kan dit wel.

Op www.consuwijzer.nl word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Bron: NMA