Capaciteitstarief: Te grote gas- of elektriciteitsaansluiting?

Sommige huishoudens betalen te veel voor het transport van energie. Het is gemakkelijk om te checken of jij niet te veel betaalt.

Je energienota bestaat uit verschillende onderdelen. Een ervan is die voor het transport van energie. Om de hoogte te bepalen is het capaciteitstarief in het leven geroepen: hiervoor wordt gekeken naar je gas- en elektriciteitsaansluiting. Hoe groter de aansluiting, hoe meer je betaalt. Maar in sommige huizen zit een te grote aansluiting, met als gevolg dat de bewoners te veel betalen.



