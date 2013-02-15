Capaciteitstarief: Te grote gas- of elektriciteitsaansluiting?

Je energienota bestaat uit verschillende onderdelen. Een ervan is die voor het transport van energie. Om de hoogte te bepalen is het capaciteitstarief in het leven geroepen: hiervoor wordt gekeken naar je gas- en elektriciteitsaansluiting. Hoe groter de aansluiting, hoe meer je betaalt. Maar in sommige huizen zit een te grote aansluiting, met als gevolg dat de bewoners te veel betalen.



Lees meer over Netwerk- of transportkosten en check je eigen aansluiting.