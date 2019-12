Wat is de Black & Decker Warmteverliesmeter?

De Black & Decker TLD 100 Warmteverliesmeter meet infraroodstraling, en geeft met een blauw, groen of rood licht aan of een oppervlaktetemperatuur lager, gelijk aan of hoger is dan een eerder gemeten punt. Zo kun je vaststellen of er geen 'warmtelekken' zijn en zou je kunnen vaststellen of de isolatie van je huis in orde is. Door 'lekken' te isoleren zou je met de Black & Decker warmteverliesmeter jaarlijks wel €800 aan stookkosten kunnen besparen.

IJkpunt

Als je met de Black & Decker TLD 100 Warmteverliesmeter warmtelekken bij bijvoorbeeld kieren en openingen in muren zoals ruiten, kozijnen en deuren wil meten, richt je de meter eerst op een ijkpunt. Als het apparaat wordt aangezet, meet hij de oppervlaktetemperatuur (infraroodstraling die deze plek afgeeft) van dat ijkpunt en onthoudt deze temperatuur. Hij geeft de gemeten temperatuur aan op het lcd-schermpje.

Groen, blauw of rood licht

De meter schijnt met een gekleurd lampje op het oppervlak dat je aan het meten bent. Als de oppervlaktetemperatuur die de meter op dat moment meet gelijk is aan de temperatuur van het ijkpunt, kleurt het lampje groen. Als de oppervlaktetemperatuur van de plaats waarop de meter is gericht kouder is dan het ijkpunt, kleurt het licht blauw. Als het warmer is, kleurt het rood. De gevoeligheid voor deze temperatuurverschillen is instelbaar op 0,5, 3 en 5,5 °C. Op deze manier kun je met de meter de omgeving van het ijkpunt langsgaan en direct zien waar de temperatuur hetzelfde, lager of hoger is, en hoeveel lager of hoger.

Meetfouten

Volgens de instructie van de Black & Decker warmteverliesmeter kunnen glimmende en glanzende oppervlakten meetfouten en onbetrouwbare metingen veroorzaken. Dit kan worden omzeild door een stuk afplaktape op die oppervlakten te plakken of met matte verf te beschilderen.

Verkrijgbaarheid

Gekocht bij Praxis voor €49.

Kun je inderdaad tot €800 aan energiekosten besparen met de Black & Decker TLD 100 Warmteverliesmeter? Bekijk de Black & Decker warmteverliesmeter test

Warmteverliesmeter test

Hoe komt de Black & Decker TLD 100 Warmteverliesmeter uit de test? We probeerden de Black & Decker TLD 100 Warmteverliesmeter uit op allerlei oppervlakten van verschillende materialen. We deden dezelfde metingen met een oppervlaktetemperatuurmeter van een ander merk. Die metingen lieten soms kleine afwijkingen zien ten opzichte van elkaar, van tussen de 0,5 en 1 °C. Aan de hand van deze metingen kunnen we stellen dat de Black & Decker TLD 100 Warmteverliesmeter op zijn minst een goede indicatie geeft van temperatuurverschillen in oppervlakten. Hoe dichter je de meter bij het te meten oppervlakte houdt, des te nauwkeuriger de meting.

Opletten

Maar je moet wel goed opletten bij de manier waarop de Black & Decker TLD 100 Warmteverliesmeter werkt. Hij stelt de temperatuur van een oppervlak vast aan de hand van de warmtestraling. Maar warmtestraling is geen absolute maat voor de temperatuur. Oppervlakten met een verschillende structuur of van verschillende materialen hebben ook een afwijkende warmtestraling. Zo heeft glad geschuurd gelakt hout een andere warmtestraling dan ruw hout, en aluminium een andere dan karton. Als je met de Black & Decker TLD 100 Warmteverliesmeter 'warmtelekken' wilt vaststellen, is het dus wel belangrijk dat het oppervlak dat je wilt meten dezelfde structuur heeft en/of van hetzelfde materiaal is gemaakt als het ijkpunt.

Maatregelen

Een andere teleurstelling bij de Black & Decker TLD 100 Warmteverliesmeter is dat de gebruiksaanwijzing geen enkele suggestie doet voor wat je eigenlijk moet of kunt doen met de uitslagen van een meting. Is elk temperatuurverschil ernstig? Hoeveel warmte lekt er weg? Is het probleem dat je vindt op te lossen? En zo ja, wat is dan de beste oplossing? Moet een raamkozijn dat slecht isoleert worden vervangen, of is het voldoende om de boel opnieuw te kitten? Op al deze vragen geeft de gebruiksaanwijzing geen antwoord.

Gaten in de isolatie

Wat je wél kunt met de Black & Decker TLD 100 Warmteverliesmeter is vaststellen of er gaten zitten in bijvoorbeeld muur- of vloerisolatie. Maar ook hierbij ontbreekt informatie over de ernst van de gevolgen van zo'n gat als je er een vindt.

Claim

En dan de claim. Volgens Black & Decker kun je met de Warmteverliesmeter 'tot €800' besparen aan stookkosten. Dat is zeer ambitieus. Zulke bedragen zijn alleen te besparen in woningen die erg slecht zijn geïsoleerd. En je hebt geen Warmteverliesmeter nodig om bij een slecht geïsoleerde woning te weten welke isolatiemaatregelen energie kunnen besparen.

Conclusie test warmteverliesmeter

Uit de Black & Decker TLD 100 Warmteverliesmeter test komt dat de meter een goede indicatie geeft van temperatuurverschillen van oppervlakten die qua structuur en materiaal vergelijkbaar zijn. Maar de meter geeft niet aan hoeveel warmte er verloren gaat als hij een lek detecteert. In die zin klopt de benaming 'warmteverliesmeter' niet. De Black & Decker TLD 100 is meer een oppervlaktetemperatuurmeter. Voor leken is het niet helder wat ze kunnen met de informatie die de Black & Decker TLD 100 geeft. Je hebt extra kennis van isolatie nodig om de informatie die de warmtemeter meer rechtstreeks in besparingen om te zetten, maar voor zinvolle isolatietips heb je geen Black & Decker TLD 100 nodig. Het is erg onwaarschijnlijk dat de Black & Decker TLD 100 Warmteverliesmeter de beloofde €800 aan bespaarde stookkosten kunnen opleveren. Eerlijk gezegd hebben wij zelfs geen duidelijke manier gevonden om de €49 die de Black & Decker TLD 100 kost terug te verdienen.

Bespaartips

Niettemin kan het geen kwaad na te gaan of er met (eenvoudige) isolatiemaatregelen nog iets te besparen valt. Dat kan ook zonder een dure meter.

Energiebespaartips

De Black & Decker TLD 100 Warmteverliesmeter kan helpen om 'gaten' in de isolatie van een woning te vinden, zoals een koud dakbeschot, een koude vloer op de begane grond of een warmere gevel waar binnen een radiator hangt. Hieronder enkele voorbeelden van effect en kosten van isoleren.

Dakisolatie

Als een schuin dak van 70 m2 oppervlak dat nog niet geïsoleerd is, kan jaarlijks bijna 300 m3 gas, oftewel €170 worden bespaard als de zolder onverwarmd is. (goed voor 550 kg CO2 per jaar minder). De investering is zo’n €11 per m2 en de terugverdientijd 4,5 jaar. Zelf isoleren halveert de investering en de terugverdientijd.

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie kost voor een gevel van 25m2 zo'n €460. En het levert een jaarlijkse besparing op van 200 m3 gas, oftewel €111 (ruim 350 kg CO2 minder).

Gevelisolatie aan de buitenkant van de woning is zo’n 10 keer duurder om aan te brengen. Maar door de grotere dikte isoleert het nóg beter. De besparingen zijn daardoor groter: 300 m3 gas, oftewel €167 per jaar. (550 kg CO2)

Vloerisolatie

Vloerisolatie met thermoskussens is niet moeilijk om zelf aan te brengen. Het kost dan zo'n €10 per m2 en levert voor een vloer van 25m2 een besparing op van 100 m3, oftewel €55 per jaar, oftewel 170 kg aan CO2-uitstoot.

Dubbel glas

HR++-isolatieglas aanbrengen kost zo'n €200 per m2. De besparing varieert met de plaats in huis. Bij een verwarmde ruimte, zoals de huiskamer kan tot zo'n 35 m3 gas per jaar worden bespaard, oftewel €20. Het glas is dan dus in 8 jaar terugverdiend. In onverwarmde slaapkamers gaat het langzamer.

Radiatorfolie

Radiatorfolie voorkomt dat de radiator aan de achterkant warmte naar de koude muur uitstraalt. Folie om achter de radiator te plakken is heel goedkoop: zo'n €3,50 per m2. Daarmee bespaar je in een verwarmde ruimte 10 kuub gas per jaar; goed voor 18 kg CO2 uitstoot en €5,50 aan kosten. Dat is dus binnen één winter terugverdiend.

Leidingisolatie

Het isoleren van een verwarmingsleiding door een onverwarmde ruimte is een van de makkelijkste besparingen; in een halve winter al terugverdiend. Het kost nog geen euro per meter en bespaart 3 m3 gas per meter leiding. Voor 10 meter leiding, bijvoorbeeld door een kruipruimte, scheelt dat dus 30 m3 gas, €17 en 53 kg CO2.

Tochtstrips

Ook tochtstrips verdienen zich in een halve winter terug en leveren bovendien een hoger comfort. Als er veel tochtige ramen zijn (32 m kierlengte) kan tegen een investering van €16 een jaarlijkse besparing behaald worden van 80 m3 gas, €45, oftewel 142 kg CO2.