BTW-uitspraak Oostenrijk zonder gevolg voor Nederlandse zonnepaneeleigenaar

Nieuws|Deze week volop in het nieuws: een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over btw op door huishoudens geproduceerde zonnestroom. De uitspraak had betrekking op een Oostenrijkse rechtszaak. Voor de Nederlandse consument blijft deze uitspraak zonder gevolgen.

Volgens diverse berichten zou de uitspraak van het Hof ertoe leiden dat Nederlandse consumenten met eigen zonnepanelen btw moeten gaan betalen over zelf opgewekte stroom. Ook zouden ze recht hebben op btw-aftrek over de aanschafprijs van de panelen. Beide aannames kloppen niet. De Oostenrijkse situatie is nameljik heel anders dan die in Nederland.

Aanschafprijs

Marjan Minnesma van Stichting Urgenda legt op de website van P+ uit hoe het zit: in Oostenrijk sluit een huishouden met zonnepanelen een koopovereenkomst met de energieleverancier over de levering van de zelfopgewekte stroom aan het netwerk. Dat maakt het huishouden btw-plichtig. Die btw betaalden de Oostenrijkers al; de uitspraak betekent alleen dat ze nu ook recht hebben op btw-aftrek over de aanschafprijs, net zoals btw-plichtige bedrijven.

Opslagmedium

In Nederland verrekent de energieleverancier de stroom die een consument op het net zet met de stroom die hij eraf haalt. Het elektriciteitsnetwerk -dat van de netbeheerder is en niet van de energieleverancier- fungeert zo als een soort opslagmedium. De netbeheerder is geen verkopende of aankopende partij. Er wordt in Nederland door een consument met zonnepanelen dus niets ‘verkocht’.

Overschot

Iets anders is de situatie voor Nederlandse consumenten die meer stroom op het net zetten dan ze er zelf afhalen. Dat overschot kan niet worden gesaldeerd. De energieleverancier is verplicht voor dit overschot een redelijke terugleververgoeding te betalen. Voor deze kilowatturen stroom (niet voor het deel dat wel verrekend kan worden met het eigen verbruik!) geldt wel dat de consument iets ‘verkoopt’ aan de energieleverancier. In theorie zou hierover btw betaald kunnen worden. Er geldt echter een vrijstellingsgrens van jaarlijks 1345 euro voor de btw-afdracht. Hier zal een consument met zonnepanelen nooit overheen gaan: hij zou daarvoor een paar honderd panelen op z'n dak moeten leggen.