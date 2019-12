Wat heeft de Consumentenbond gedaan voor gedupeerden EnergieFlex?

Wij zijn erg geschrokken van het feit dat energieleverancier EnergieFlex failliet is gegaan. Voor ons ontstond een nieuw probleem omdat EnergieFlex een paar keer onze energieveiling had gewonnen. Een buitengewone situatie.

EnergieFlex heeft voor de laatste keer de energieveiling gewonnen in juni 2017. We hebben direct uitgezocht hoeveel consumenten via onze energiecollectieven waren overgestapt naar EnergieFlex. Dit bleken er 20.000 te zijn waarvan er nog circa 5.000 mogelijk een contract hadden. Dit betrof alleen 3-jariige contracten van de laatste veiling, de 1-jarige contracten waren al afgelopen.

Uitgebreide screening

In juni 2017, waren er nog geen aanwijzingen voor financiële problemen bij Energieflex. Wij laten energieaanbieders voor deelname aan een veiling altijd uitgebreid toetsen. Om mee te mogen doen aan onze energieveiling moeten leveranciers beschikken over een leveringsvergunning van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarnaast worden ze uitgebreid gescreend op kwaliteit van processen en dienstverlening. Een groene stroometiket met uitsluitend stroom met een bewezen herkomst uit wind en/of zon, opgewekt in Europa is verplicht. Ook kunnen we om aanvullende (financiële) zekerheden vragen als daar aanleiding toe is.

Onder toezicht

In december 2017 is EnergieFlex door de ACM onder toezicht gesteld. Het bedrijf mocht toen niet meer deelnemen aan de veilingen. Na het bericht dat de ACM de leveringsvergunning van EnergieFlex had ingetrokken, hebben we ook direct de mogelijkheid gestopt om EnergieFlex af te sluiten via onze Energievergelijker.

Acties Consumentenbond

Op de dag dat het nieuws naar buiten kwam dat EnergieFlex in surseance verkeerde en op de dag dat het faillissement definitief was, hebben we zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden op onze website. Ook ontvingen de mogelijk gedupeerden 2 keer een servicemail met uitleg over de situatie en mogelijkheden die er op dat moment waren.

Laag maandbedrag

Wij hebben, toen EnergieFlex in surseance verkeerde, het advies gegeven om het maandbedrag zo laag mogelijk in te stellen. Veel consumenten hebben maandbedragen gestorneerd. Wij kunnen zo’n advies niet geven, omdat consumenten daardoor in een incassotraject terecht kunnen komen en dat is geen gewenste situatie.

Contact curator

Op het moment dat het faillissement definitief was hebben wij contact opgenomen met de curator. We wilden achterhalen wat de mogelijkheden waren voor gedupeerden om hun geld terug te krijgen, dan wel betalingen te storneren.

Claims bundelen

Daarnaast hebben we contact opgenomen met een advocaat die gespecialiseerd is in faillissementen. We wilden de mogelijkheden bespreken om claims van consumenten te bundelen om een hogere positie als debiteur te krijgen. Dit is echter niet mogelijk. Helaas valt er van een kale kip ook niet veel te plukken, met als gevolg dat in dit soort gevallen circa 95% van de debiteuren niets krijgt uitbetaald.

Innova neemt contracten niet over

Helaas heeft de overnamepartij Innova al aangegeven dat het de contracten niet overneemt. Alle consumenten krijgen een nieuw contract. Helaas valt daar dus ook niets te halen voor gedupeerde consumenten.

Garantiefonds

Het faillissement van EnergieFlex maakt duidelijk hoe kwetsbaar consumenten op de energiemarkt voor financiële schade zijn. Wij pleiten daarom voor een garantiefonds in de energiesector. We hebben dit pleidooi neergelegd bij het ministerie van Economische Zaken. Ook als een reactie op Kamervragen hierover.

Wij willen dat bij een faillissement van een energieleverancier de gedupeerde consumenten gecompenseerd worden via een garantiefonds voor tenminste de teveel betaalde voorschotten.