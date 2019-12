EnergieWeter: stroomverbruik in geldbedragen.

Een energielabel A, B of F op een wasmachine, koelkast of wasdroger. Wat zegt dat nu eigenlijk? Een apparaat met energielabel A is zuiniger dan een met label G, zoveel is duidelijk. Maar hoeveel bespaar je per jaar met een wasmachine met Energielabel A, in plaats van B? Met de EnergieWeter kom je erachter.

De EnergieWeter is een label dat vooral op witgoed is aangebracht en de jaarlijkse energiekosten van het apparaat aangeeft. Deze kosten zijn gebaseerd op de gegevens die de fabrikant heeft moeten aanleveren voor het energielabel en de gemiddelde energieprijs per kWh die elk halfjaar wordt bijgesteld.

Voor consumenten kan dit label handig zijn. Zo kan het voorkomen dat een goedkoop apparaat niet zuinig is, terwijl een machine die net iets duurder in aanschaf is minder energie gebruikt en dus op jaarbasis voordeliger is.

De EnergieWeter is een initiatief van het ministerie van Vrom, Milieu Centraal en branchevereniging Uneto-VNI. Een winkelier kan in principe zelf kiezen of hij het nieuwe label wil gebruiken, maar volgens Uneto-VNI doen op dit moment alle grote elektronicazaken al mee.