Energiecollectief breekt opnieuw record met €412 voordeel

Nieuws|De zesde energieveiling van de Consumentenbond levert deelnemers een gemiddeld voordeel op van €412 bij een jaarcontract met vaste tarieven voor stroom en gas. De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) biedt daarmee de hoogste besparing ooit bij een energieveiling van de Consumentenbond. Voor contracten met een looptijd van drie jaar is het voordeel €285 per jaar en hier doet BudgetEnergie het gunstigste bod.

De 53.000 deelnemers aan het Energiecollectief van de Consumentenbond ontvangen vanaf 25 maart een aanbod van de Consumentenbond op basis van de winnende biedingen. Bij consumenten die al bij de inschrijving hun verbruik hebben ingevuld, gaat dit aanbod uit van die gegevens. Consumenten die zich nog niet voor het Energiecollectief hebben ingeschreven, kunnen dit voor 10 april alsnog doen. Ook zij krijgen dan een vrijblijvend aanbod. Alle deelnemers hebben daarna tot en met 11 mei de tijd om definitief te kiezen voor het aanbod van één van de winnende energieleveranciers.

Honderden euro's

De Consumentenbond adviseert consumenten om zich regelmatig te oriënteren in de energiemarkt, bijvoorbeeld via een energiecollectief of energievergelijker. Consumenten kunnen zo profiteren van de gunstige tarieven en welkomstkortingen die door energiebedrijven aan nieuwe klanten worden berekend. Het voordeel dat huishoudens hiermee kunnen behalen, loopt in de honderden euro's. Voor consumenten die niet regelmatig willen overstappen, is een contract met vaste tarieven voor 3 jaar een interessant alternatief.