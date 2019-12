Groene test

In elke kozijn in huis dubbel glas plaatsen en het hele dak vol zonnepanelen zetten is helaas niet voor iedereen weggelegd. Op Lifestyler.nl kun je zien dat je met kleine aanpassingen in je leven al een stuk groener kunt zijn en je energierekening omlaag kunt brengen.

Op de website, ontwikkeld door TNO, vul je in de test vragen in over je levensstijl en interesses. Je krijgt vervolgens te zien hoe milieubewust je bent, hoeveel CO2 je uitstoot en of dit meer of minder is dan bij de gemiddelde Nederlander. Verder krijg je tips over hoe je, in jouw specifieke situatie, milieubewuster kunt worden.