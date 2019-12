Beëindig ongeldig energiecontract

Download de brief

Wij krijgen regelmatig klachten over bureaus die consumenten telefonisch benaderen en hen met oneerlijke verkoopmethoden een nieuw energiecontract aanbieden. De klachten gaan over:

Bureaus die zeggen dat ze onafhankelijk zijn, terwijl ze vaak in opdracht van 1 of slechts een beperkt aantal energieleveranciers werken).

Bureaus die de naam van de Consumentenbond misbruiken.

Bureaus die misleidende informatie verstrekken of belangrijke informatie achterhouden.

Zo smeren ze consumenten ongunstige contracten aan. Ook het televisieprogramma Kassa besteedde zaterdag 2 maart en zaterdag 13 april aandacht aan deze verkoopmethodes.

Niet rechtsgeldig

Als je telefonisch een aanbieding krijgt voor de levering van energie, is volgens de wet schriftelijke instemming vereist. Dat wil zeggen dat je een handtekening onder een contract moet hebben gezet of een e-mail moet hebben gestuurd waarin je laat weten dat je op het aanbod ingaat. Anders is het contract ongeldig.

Het valt op dat veel van de bureaus consumenten vragen om te klikken op een knop op een site of op een link in een sms of een e-mail. Dit is geen schriftelijke bevestiging en in deze gevallen is het contract dan ook niet rechtsgeldig.

Contract opzeggen

Heb jij ook (ongewild) zo’n ongunstig energiecontract afgesloten, maar dit nooit schriftelijk bevestigd? Dan kun je kosteloos van het contract af. Wij hebben een voorbeeldbrief gemaakt die je kunt gebruiken om het contract op te zeggen. Met de brief laat je de leverancier van het ongeldige contract weten dat je niet gebonden bent aan de overeenkomst.

Let op: stap over!

Als je je contract opzegt, word je niet teruggezet naar je oude leverancier. Zoek daarom een nieuwe aanbieder en zorg ervoor dat je overstapt. Vergelijk energieleveranciers en kijk welke aanbieder voor jou het voordeligst is.

Het is aan te raden om de brief naar je huidige leverancier voorafgaand of gelijktijdig met je overstap te versturen. Bij een overstap heb je namelijk 14 dagen bedenktijd. Mocht je huidige energieleverancier toch kunnen aantonen dat het wel een geldig contract betreft, dan heb je nog tijd om de overstap te annuleren en word je niet met onnodige kosten geconfronteerd.

Bewijs

De leverancier kan met jouw schriftelijke instemming bewijzen dat het contract geldig is. Beweert de leverancier dat je schriftelijk hebt ingestemd omdat je op een knop op een site of een link in een sms of e-mail hebt geklikt, dan is dit onjuist. Je moet echt zelf het aanbod hebben getekend of een schriftelijke instemming hebben gestuurd.

