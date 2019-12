Landelijke subsidie zonnepanelen op, maar prijs flink gedaald

Nieuws|Het subsidiebudget voor zonnepanelen voor particulieren is op. Dat maakte subsidieverstrekker Agentschap NL op 8 augustus jl. bekend. Ruim 90.000 huishoudens hebben een aanvraag ingediend. De laatste paar duizend aanvragers moeten nog even in spanning afwachten of hun aanvraag nog op tijd was.

De laatste weken was er ondanks de vakantieperiode een stormloop op de subsidie gaande. Half juli schatte vakblad voor de bouw Cobouw op basis van gegevens van Agentschap NL nog dat de subsidiepot eind augustus leeg zou zijn. Dat punt blijkt nu op 7 augustus al bereikt. Nu nog subsidie aanvragen heeft volgens Agentschap NL geen zin; er komt geen extra budget bij.

Ook zonder subsidie aantrekkelijk

Consumenten met mooie plannen voor een dak vol zonnepanelen hoeven ondanks het einde van de subsidie niet met de handen in het haar te zitten. Ook zonder subsidie blijft de aankoop van zonnepanelen aantrekkelijk. De Stichting Monitoring Zonnestroom (SMZ) inventariseert in opdracht van de rijksoverheid sinds 2011 de Nederlandse markt van zonne-energiesystemen. Volgens SMZ is de gemiddelde prijs van een los zonnepaneel per juli 2013 €1,13 per wattpiek (Wp), de eenheid die het vermogen van een zonnepaneel uitdrukt. In april 2012, vlak voordat de landelijke subsidieregeling inging, was dat nog €2,12 per Wp. De materiaalkosten voor een gemiddeld zonnepaneel zijn sinds het begin van de subsidieregeling dus bijna gehalveerd.

Natuurlijk zijn er bij de installatie van een zonne-energiesysteem meer kosten dan alleen die voor de panelen zelf. Omvormer, bekabeling, een extra elektriciteitsgroep en installatiekosten komen er meestal nog bij. Maar een simpel rekensommetje leert dat een gemiddeld aanbod voor particulieren nu, zonder subsidie, niet of nauwelijks duurder is dan ruim een jaar geleden mét subsidie. De subsidie bedroeg namelijk 15% van de materiaalkosten. En de gemiddelde materiaalkosten voor een systeem zijn volgens SMZ tussen april 2012 en december 2012 al met 10% gedaald (SMZ publiceert de meest recente inventarisatie met een update van deze cijfers in september).

Importheffing van de baan

En de veelbesproken Europese heffing op Chinese zonnepanelen dan? Die lijkt, voor consumenten althans, voorlopig bij een storm in een glas water te blijven. De Europese Commissie heeft na overleg met China besloten in plaats van een importheffing een minimumprijs in te stellen. Die is nog niet precies bekend, maar ligt zeer waarschijnlijk een stuk lager dan de huidige gemiddelde prijs voor een paneel voor particulieren.

